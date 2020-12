Der von Tech Data vorgestellte Katalog verspricht Lösungen zur Sicherung der Resilienz, der Security sowie der Produktivität. Unabhängig von der Kundengröße seien die betriebliche Belastbarkeit, die Sicherheit und die Produktivität der Mitarbeiter während der Pandemie von entscheidender Bedeutung. Dies erfordere eine Optimierung von Remote-Arbeitsplätzen sowie die Anpassung von Räumen und Betriebsstätten an die aktuelle Situation.

Um an den Betriebsstätten arbeiten zu können, müssen Mitarbeiter sich sicher fühlen und ihren Anteil dazu leisten, die Ausbreitung von Infektionskrankheiten zu verhindern. Lösungen, die Unternehmen und Mitarbeitern helfen, soziale Distanz zu wahren, Fieber zu erkennen und die Belegung der Gebäude zu steuern, sind von entscheidender Bedeutung, teilt Tech Data weiter mit.

Das Portfolio des Katalogs erstreckt sich von End-to-End Lösungen für Social Distancing, Belegungssysteme, Fiebererkennung und Hygienesysteme bis hin zu Business Process Solutions. Alle Multi-Vendor-Lösungen sind getestet und entsprechend validiert.

Kenntnis der jeweiligen Branche wichtig

„Unser neues Angebot an spezifischen Response-Solutions ist einzigartig“, erklärt Maximilian Wieser, Teamleiter Sales der BU Security, Analytics und IoT bei Tech Data Advanced Solutions. Für viele Unternehmen geht es aktuell darum, ihr Geschäft weiter betreiben zu können und gleichzeitig die Sicherheit von Mitarbeitern und Kunden zu schützen.“

„Ich möchte gerne zwei Beispiele geben, wie Vertriebspartner es bei ihren Kunden einsetzen können“, so Wieser weiter. „Nehmen wir ein Unternehmen mit Büroräumen, bei dem die Belegung der Gebäude effektiv verwaltet werden soll. Hier gilt es, die physischen Büroräume neu zu konfigurieren, kontaktlose Desinfektionsmittelständer anzubieten, die zutretenden Personen auf Fieber zu prüfen und eventuell ein Queue-Management oder Ampeln in den Gemeinschaftsbereichen wie zum Beispiel der Kantine oder im Eingangsbereich einzusetzen. Wir bieten nicht nur Gebäudemanagement- und Belegungslösungen an, sondern auch Digital Signage, Push-Benachrichtigungen, Track & Trace und Lösungen zur Analyse des Einzelhandelsgeschäftsverkehrs.“

Auf dem Fachwissen der Tech Data-Experten basierend

„Als zweites Beispiel nehmen wir ein Produktionsunternehmen: Dieses Unternehmen möchte vielleicht zusätzlich, dass die Mitarbeiter Bluetooth-Geräte tragen, die einen akustischen Alarm aussenden, wenn sie sich vor Ort bis auf zwei Meter nähern und im Bedarfsfall eine automatische Infektionsrückverfolgung vornehmen“, erklärt Wieser. „Auch die Erkennung von Schutzmasken oder anderen Schutzmaßnahmen, wie zum Beispiel das Tragen von Schutzbrillen oder -helmen, kann vollautomatisch beim Betreten von Betriebs- oder Produktionsstätten erfolgen und bei Nichteinhaltung akustische Warnsignale auslösen.“

Das Lösungsportfolio wird kontinuierlich um neue innovative Angebote erweitert und mit bestehenden angrenzenden Technologielösungen wie etwa How2Office ergänzt. Beteiligte Hersteller sind Advantech, Aruba, Automation Anywhere, Cisco, D-Link, Domani Vado, Entopy, Ergosense, Everyangle, G2K, Hitachi, iaconnects, IBM, Intel, ioffice, Keonn, Microsoft, Sapra electronics, Safectory, Secufy und Tracktio.

Technische Expertise unterstützt Vertriebspartner

Zusätzlich bietet Tech Data auch Lösungen für Kunden, die bereits erhebliche Investitionen in IT-Ausrüstung vor Ort getätigt haben und nicht an ein IT-Netzwerk oder die Cloud angeschlossen sind. Mit Professional und Managed Services unterstützen sie Partner dabei, eine hybride IT-Strategie zu entwickeln, IoT-Geräte auf dem neuesten Stand der Technik einzusetzen sowie ihre betrieblichen Technologiebestände und IT-Systeme zusammenzuführen.

Abgerundet wird das Lösungsangebot mit den Finanzierungslösungen von Tech Data, die es den Kunden ihrer Reseller ermöglicht, auch in solchen Zeiten in neue Technologien zu investieren.Für interessierte Vertriebspartner hält der Distributor nähere Informationen auf seiner Landingpage „Stay“ in englischer Sprache bereit oder per E-Mail-Anfrage an Nextgen@techdata.de.