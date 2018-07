Mit Gründung der neuen Abteilung DACH innerhalb der Europa-Organisation der Tech Data übernimmt Michael Dressen als Senior Vice President und Regional Managing Director DACH ab September 2018 die Leitung über die drei Länder-Organisationen. Der Broadliner hat seinen Sitz in Clearwater, Florida, die Europazentrale ist in München.

Mit Übernahme der zusätzlichen Verantwortung strukturiert Dressen gleichzeitig auch die Geschäftsführung der Landesorganisationen neu. Während die Schweizer Niederlassung unverändert von Gabriele Meinhard geleitet wird, der seit 2013 Geschäftsführer der Tech Data Schweiz ist, finden in der übrigen Region Veränderungen statt.

Bei der Tech Data GmbH & Co. OHG übernimmt Dorothee Stolzenberg als Geschäftsführerin den Geschäftsbereich der Endpoint Solutions. Barbara Koch erhält zu ihrem Geschäftsbereich Advanced Solutions Deutschland und Österreich nun auch die Schweiz hinzu und Oliver Kaiser wird Director Marketing & Chief Digital Officer für Deutschland und Österreich.

In Österreich übernimmt Michael Sewald, derzeit Managing Director Mobile Germany & Austria, als Country Manager die Geschäftsführung von Dorothee Stolzenberg. Als weiterer Geschäftsführer in Österreich wird Thomas Seyfried berufen, der an Michael Sewald berichtet.

Michael Dressen kommentierte die Neustrukturierung wie folgt: "Mit der Bildung der DACH-Region und der damit einhergehenden neuen Management-Struktur sind wir gut aufgestellt, um unsere Ziele - profitables Wachstum in allen Geschäftsbereichen und die Digitale Transformation - zu erreichen." (rw)