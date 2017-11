Ende September 2017 hat sichTech Data"neu erfunden". Alle bisherigen Broadline-Aktivitäten wurden in derEndpoint Solutions-Division zusammengefasst, und die bis dato unter den Brands "Azlan" und "Avnet" vertriebenen VAD-Lösungen im BereichAdvanced Solutionsuntergebracht (ChannelPartner berichtete).

Nun wurden bei Tech Data Deutschland Umstrukturierungen innerhalb der Endpoint Solutions-Sparte bekannt: Die bisher noch getrennten Apple Business Units der bisherigen Broadline-Sparte und Mobile-Organisation werden in einer einzigen Business Unit zusammengelegt - länderübergreifend für Deutschland und Österreich. Udo Monsberger, bisher für das Apple-Business von Tech Data in Österreich zuständig, wird die neue Apple-Business-Unit in Deutschland und Österreich leiten.

Ferner hat Tech Data innerhalb derEndpoint Solutions-Division eine neue Service-Business-Unit geschaffen, die seit dem 1. November 2017 von Alexander Roth geleitet wird. Roth war bis dato -Apple-Business-Unit-Manager bei Tech Data Deutschland.

Tech DatasPeripherals-Business Unit innerhalb derEndpoint Solutions-Division erhält aufgrund ihres Volumens mehr Eigenständigkeit und wir seit dem 1. November 2017 von Oliver Rebein geleitet. Rehbein war in den vergangenen 13 Jahren als Business Unit Manager bei Also für PCs, Notebooks, Peripherie und Data Center zuständig.

Oliver Kaiser, Director Endpoint Solutions und Michael Sewald, Managing Director Endpoint Solutions Mobility bei Tech Data Deutschland & Österreich, kommentiere einhellig die Umstrukturierung: "Die neue Organisation folgt unserer generellen Neupositionierung. Neue Services zu entwickeln, von denen der Handel maßgeblich profitiert und sein eigenes Business damit stärker transformieren kann, ist unser Bestreben. Nach der Einführung des Managed Print Service im Frühjahr 2017 und dem neuen Angebot des Workplace-as-a-Service stecken wir mitten in der Entwicklung weiterer Angebote und Prozesse."

