Der Advanced Solutions Bereich der Tech Data GmbH & Co. OHG erweitert sein Engagement mit der RadarServices Smart IT-Security GmbH aus Wien und holt seine Vertriebspartner in das Beta-Testing der neuen Security Operations Center (SOC)-Lösung.

Der Distributor will mit der neuen Radar Smart Solution sein Spektrum an Sicherheitslösungen im SMB-Segment bis 500 Anwender abrunden. RadarServices ist Technologieanbieter im Bereich Security Detection & Response und spezialisiert auf die Erkennung von IT-Risiken bei Unternehmen und Behörden.

Für das neueste Produkt der Österreicher werden bundesweit Security-affine Fachhändler als Beta-Tester gesucht. Die „Partner Managed Radar Smart Solution“ ist eine Plug & Detect SOC-Lösung aus Hardware, der „Radar Smart Box“, die Daten sammelt sowie analysiert und dem Radar Smart Cockpit, der Software, die einen zentralen Überblick über die gewonnenen Erkenntnisse liefert.

Die Lösung wertet den Netzwerkstrom aus, führt interne und externe Schwachstellenanalysen durch. Die Logdaten werden analysiert, korreliert und als Ergebnisse im Radar Smart Cockpit übersichtlich dargestellt. Sicherheitsvorfälle werden so zuverlässig gemeldet.

Zehn Händler werden als Beta-Tester nominiert

„Erstmalig bieten wir zusammen mit einem Security-Hersteller die Teilnahme an Beta-Tests für Vertriebspartner an“, erklärt Ralf Stadler, Director BU Security Solution Practice & Mobility bei Tech Data. „Beta-Tester haben die Möglichkeit, die Lösung in ihrem eigenen Netzwerk ausgiebig zu testen, wertvollen Input direkt an den Hersteller zurück zu spielen und so an der Entwicklung der innovativen SOC-Lösung von Anfang an aktiv mitzuwirken.“

„So ein Angebot ist selten und zeichnet RadarServices klar als einen innovativen, modernen Herstellerpartner aus, der seine Produkte den Anforderungen des Marktes unterordnet“, ergänzt Stadler. „Dank der frühzeitigen Auseinandersetzung mit der Lösung verschaffen sich teilnehmende Partner damit einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil in einem wachsenden Security-Markt.“

Der Beta-Test startet im September 2018. Das Produkt wird offiziell ab dem ersten Quartal 2019 zu kaufen sein. Interessierte Fachhändler wenden sich bitte per Email an die Security-Spezialisten der Tech Data. Die ersten zehn Meldungen werden als Beta-Tester nominiert.