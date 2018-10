Anfang September 2018 hat Microsoft die Anforderungen an die Direct-CSP-Partner (Tier 1-Cloud Solution Provider) konkretisiert: Sie müssen jährlich mindestens 100.000 Dollar mit Microsofts Cloud-Diensten umsetzen, eigene Provisions- und Abrechnungsplattform dafür bereitstellen, ein rund um die Uhr geöffnetes Support-Center betreiben und eigene Zusatzlösungen zu den Microsoft-Cloud-Diensten anbieten.

Dafür hatten die Direct Microsoft CSPs genau ein Jahr Zeit - nach Vertragsabschluss. Wer nach dem 1. September 2018 einen Vertrag als Tier-1-CSP mit Microsoft abschließen möchte, muss die oben genannten Voraussetzung sofort erfüllen. Genau hier setzt die Unterstützung von Tech Data an.

In dem CSP-Leistungspaket des Distributors sind diverse Services enthalten, mit Hilfe derer Reseller erfolgreiches und profitables Cloud-Business mit Microsoft-Lösungen betreiben könnten. So verfügt Tech Data etwa über 80 auf Cloud und Software spezialisierten Mitarbeiter (Cloud-Architekten, Presales und Business Development Manager), die Reseller auf dem Weg vom indirekten um Tier-1-Microsoft-CSP begleiten können - mit technischem und betriebswirtschaftlichen Know-how.

"Mit unserer Kampagne holen wir die Partner an Bord, die von der Microsoft-Ankündigung überrascht waren und die neuen Bedingungen nicht innerhalb eines Jahres umsetzen können", begründet Stefan Bichler, Director der Business Unit Software & Solutions der Tech Data, den Initiative des VADs. "Wir bieten den indirekten Microsoft-CSP-Partnern eine Vielfalt an Leistungen, für die sie sonst eigene Personal-Ressourcen und Finanzmittel aufbringen müssten", so der Tech Data Manager weiter. Darüber hinaus weist Bichler auf das eigene Cloud-Ökosystem hin - mit vernetzungswilligen Kontakten und einem breiten Lösungsportfolio (nicht nur Microsoft, sondern auch von SAP, Red Hat, Veeam und NetApp) sowie mit einer Vielzahl von bereits realisierten Cloud-Projekten.

Und dann gibt es noch den Tech Data Cloud-Marktplatz "StreamOne" samt der dazugehören Tech Data Academy. Apropos "Akademie": Auf dem ChannelPartner-Systemhauskongress "CHANCEN" in Düsseldorf hat Gregor Bieler, General Manager Partner Organisation bei Microsoft Deutschland, den Start der zweiten Runde der Microsoft Cloud Academy verkündet. Auch hier sollen Microsoft-Partner für das Cloud-Geschäft präpariert werden. (rw)

