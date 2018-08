Vom 20. August bis 31. Dezember 2018 könne Kunden der Tech Data GmbH & Co. OHG jeden Monat Gutscheine gewinnen, wenn sie spezielle Aktionsprodukte kaufen. Ab 1.500 Euro Umsatz gibt es einen 15 Euro-Gutschein, ab 2.500 Euro gibt es 25 Euro zurück und wer die 5.000 Euro-Grenze mit Aktionsprodukten schafft, erhält einen 50 Euro-Gutschein.

Die Kampagne richtet sich an Kunden aus dem Mittelstand und soll so deren Drucker- und Supplies- Geschäft mit Canon-Produkten unterstützen. Das Spektrum der Canon-Produkte in der Aktion reicht von mobilen Druckern, über A3- und A4-Drucker bis hin zu Laser-Multifunktionsgeräten und den entsprechenden Supplies-Produkten.

Mehr Informationen und die genauen Teilnahmebedingungen erhalten interessierte Vertriebspartner unter diesem Link oder bei ihrem Ansprechpartner im Vertrieb.