Die Tech Data GmbH & Co. OHG hat eine strategische Geschäftsbeziehung mit Dynasource geschlossen, einem Partner-Marktplatz für Projekte und Kompetenzen rund um die Microsoft Cloud. Der Distributor erhofft sich so, dass sich Partner mit sich ergänzenden Fähigkeiten finden und diese so ihr Cloud-Geschäft ausweiten können.

Microsoft-Vertriebspartner, die mit Tech Data am Microsoft CSP-Programm teilnehmen, können sich auf der Plattform von Dynasource registrieren. Dort in der Community sollen sie über ihre Kompetenzen informieren und können potenzielle Partner finden, die über zusätzlich benötigte Fähigkeiten verfügen.

Auch der Distributor wird die Plattform nutzen, um Partner mit weitergehender Expertise zu finden oder die einander helfen könnten, Anforderungen von Kunden zu erfüllen. Tech Data ermutigt daher seine Vertriebspartner, die Dynasource-Community für konkrete Projekte und dauerhafte Partnerschaften zu nutzen. Da die Community nicht geografisch eingeschränkt ist, ermöglicht sie auch die Bildung grenzübergreifender und überregionaler Partnerschaften.

Weltweite Zusammenarbeit möglich

"Tech Data war wegweisend bei der Einführung von Microsoft CSP und der Azure-Plattform auf dem Markt. Partner verzeichnen ein enormes Wachstum und ständig ergeben sich weitere Möglichkeiten", erklärt Michael Urban, Corporate Vice President, Corporate Strategy and Business Transformation. "Ziel unserer Allianz mit Dynasource ist, den wachsenden Bedarf von Partnern abzudecken, Lücken bei ihren eigenen Kompetenzen zu schließen, Kapazitäten zu schaffen, um neue Projekte in Angriff zu nehmen und die steigende Nachfrage nach Microsoft-Cloud-Services zu bedienen."

"Dynasource ist bereits als leistungsstarke und extrem effektive Partner-Community-Plattform etabliert, und die Erweiterung um die Tech Data Microsoft-Community wird dies zusätzlich stärken", so Peter-Robin Mijderwijk, CEO von Dynasource. "CSP-Vertriebspartner von Tech Data erhalten die Möglichkeit, sich auf sehr einfache Weise zu vernetzen und zusammenzuarbeiten, was letztlich zur Schaffung einer ausgeprägten Community innerhalb der Dynasource-Plattform führen wird. Wir freuen uns, mit Tech Data zusammenzuarbeiten und ihren Partnern zu helfen, mehr Business Opportunities zu ergreifen."

Gavriella Schuster, Corporate Vice President, Worldwide Partner Group bei Microsoft: "Die Kooperation von zwei unserer wichtigen globalen Partner - Tech Data und Dynasource - zum Aufbau von Communities ist ein wichtiger Schritt hin zum besten kooperativen, transparenten und wachsenden Partner-Channel bei Cloud-Diensten."

