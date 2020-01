Fachhändler können bei der Neuauflage der "Starke Typen"-Kampagne von Tech Data und Lenovo gleich doppelt profitieren: Sie bekommen die Chance auf attraktive Gewinne. Zudem sorgen sie pro verkauften ThinkBook für eine Spende für krebskranke Kinder.

Dieses Jahr können die Teilnehmer neben einer dreitägigen Reise an den Gardasee monatlich Gewinne wie E-Roller, einen Lenovo ThinkCentre M90n, eine Drohne DJI Spark Combo und vieles mehr absahnen.

Die Spielregeln der Aktion bleiben so gut wie unverändert. Wie bereits in der letzten Runde werden alle Umsätze mit Lenovo Topseller-Produkten aus den Bereichen Laptops, Tablets und Convertibles, Workstations, Monitore sowie Desktops und AIOs in den Monaten Januar bis Ende August 2020 gewertet. Umsätze mit Lenovo Zubehör und E-Services werden in dieser Runde doppelt gewertet. Die vier verschiedenen Challenges bestehen aus nachfolgenden Aufgabenteilen: Erreichen des individuellen Umsatzziels, Gesamtumsatz pro Monat, Gesamtumsatz Kampagnenzeitraum und Connect Rate zwischen Topseller- und Zubehör-Produkten. Die Aktion endet am 31. August 2020.

Spende an die Initiative krebskranke Kinder

Zur Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich. Vertriebspartner, die an einer der letzten Runden teilgenommen haben, erhalten automatisch ein neues Ziel. Neue Teilnehmer bekommen innerhalb von 48 Stunden ihre individuellen Umsatzziele per Mail zugesandt, die durch den Kauf von Aktionsprodukten erreicht werden müssen.

Doch nicht nur Reseller profitieren von der Aktion: Pro verkauftem Lenovo ThinkBook spendet Tech Data 50 Cent an die Initiative krebskranke Kinder München e.V.. Die Initiative unterstützt betroffene Familien finanziell, stellt kliniknahe Wohnungen bereit, verbessert die Ausstattung der Kinderstationen und unterstützt die Familien durch psychologische Nachbetreuung. Mehr Informationen erhalten interessierte Fachhändler unter www.techdata.de/starke-typen .