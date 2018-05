Die Vertriebspartner der Tech Data GmbH & Co. oHG können mit Umsätzen, die mit Lexmark SMB-Aktionsprodukten vom 7. Mai bis 30. Juni 2018 getätigt werden, Gutscheine sammeln. Unter dem Motto "Wünsch Dir was" werden - abhängig von dem gekauften Aktionsprodukt - Gutscheine in Höhe von 10 Euro, 20 Euro oder 30 Euro ausgegeben.

Die Ausschüttung der Gutscheine des Marketingunternehmens Cadooz erfolgt monatlich. Unter allen angemeldeten Teilnehmern, die mindestens ein Aktionsprodukt gekauft haben, wird zudem im Mai eine Apple Watch verlost. Welchen Monatspreis für Juni gewonnen werden kann, gibt Tech Data Ende Mai bekannt.

Detaillierte Informationen zu den Teilnahmebedingungen, der Anmeldung und den Gewinnchancen gibt es unter diesem Link.