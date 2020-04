In der Abteilung Global Computing Components (GCC) bei der Tech Data GmbH & Co. OHG sind ab sofort die Produkte der Marke Crucial von Hersteller Micron Technology Inc. zu finden. Partner von Tech Data können ab sofort interne SSDs, externe SSDs, Standard Speicher DDR3 und DDR4 sowie Speicher für das Gaming-Segment der Marke bestellen.

Unter Gamern und Assemblierern sind mit Crucial Ballistix die schnellsten Speicherriegel des Herstellers bekannt, die mit hohen Geschwindigkeiten und niedrigen Latenzzeiten überzeugen können. Die leistungsstarken DRAM-Module wurden speziell für Übertaktung geplant und konstruiert.

„Mit der Marke Crucial gewinnen wir einen Hersteller, dessen Portfolio als einziges die komplette Hierarchie für Rechenzentren abdeckt und eine Vielzahl an Speziallösungen bietet“, erklärt Thomas Klein, Director GCC der Tech Data. „Und damit sprechen wir auch eine extrem breite Händlerschaft an – von Systemintegratoren, Corporate VARs, OEMs und ISVs bis hin zum SMB-Channel, Etail und Retail sind die vielfach ausgezeichneten Produkte interessant.“

Für interessierte Vertriebspartner gibt es weitere Informationen zu den Crucial Produkten bei den Experten der Global Computing Components der Tech Data per E-Mail unter diesem Link.