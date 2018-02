Es geht darum, die CSPs (Cloud Solution Provider), in die Lage zu versetzen, eigene Microsoft Azure-Lösungen an Kunden zu verkaufen. Hierzu hat Tech Data die so genannte "Azure Rockstar Tour" ins Leben gerufen. Am 14./15. März in Köln, 21./22. März in München und am 10./11. April in Hamburg kann jeweils einer von 18 ausgewählten Cloud Solution Provider einen zweieinhalbstündigen individuellen Workshop belegen, in dem er gemeinsam mit Microsoft-Experten von Tech Data eine konkrete Azure-Anwendung entwickelt.

Reseller, die diese exklusive Schulung in Anspruch nehmen möchten, müssen ein konkretes Endkundenszenario und einen Azure Workload nach Hamburg, Köln oder München mitnehmen. Dann können sie mit Unterstützung der Tech Data-Mitarbeiter eine zum Kundenfall passende Azure-Lösung herausarbeiten. Nach diesem intensiven Workshop sollten Partner in der Lage sein, auch andere Anwendungsszenarien selbständig zu designen und zukünftige Kundenanfragen eindeutig zu beantworten.

Zugelassen zu diesen individuellen Workshops sind nur diejenigen Reseller, die ein CSP-Agreement mit Tech Data eingegangen sind und zumindest eine grobe Skizze ihres angepeilten Kundenprojektes vorab dem Distributor zugesandt haben. Ein Cloud Solution Provider, der diese Schulung erfolgreich absolviert hat, darf sich Azure Rockstar nennen.

