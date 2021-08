Distributor Tech Data und Mondia, ein privates M-Commerce-Unternehmen mit Hauptsitz in Dubai, gaben die Unterzeichnung einer strategischen Partnerschaft bekannt. Mondia bietet Zugang zu mehr als 1,5 Mrd. Verbrauchern über mehr als 80 Mobilfunkbetreiber in 60 Ländern. Als globaler Marktführer verfüge Mondia über die Expertise, Best-in-Breed-Technologien zu nutzen, um geschäftliche Herausforderungen zu lösen und gleichzeitig das ultimative Endkundenerlebnis zu ermöglichen, so Tech Data.

Im Rahmen dieser Vereinbarung werden Voucher von diversen Herstellern und Anbietern für digitale Waren und Services, Spiele, virtuelle Geschenkkarten, Mitgliedschaften oder sonstige Wertgutschriften aus verschiedenen Unterhaltungskategorien in Form von Codes zur Verfügung gestellt. Diese digitalen Aktivierungscodes können beispielsweise auch für den Kauf von Waren und Services auf den weltweit führenden Spieleplattformen verwendet werden.

Digitale Angebote für O2-Kunden

Der digitale Gutschein-Service wird von Telefónica Deutschland über den O2 App-Shop angeboten und von Mondia betrieben. Dort können die Voucher ab sofort über Direct Carrier Billing (DCB) mit dem Handy-Guthaben der Kunden bezahlt werden.

"M-Commerce ist das, was wir am besten können, und die Integration mit Tech Data ist eine hervorragende Ergänzung zu der Fülle an bestehenden Services, die wir unseren Telco-Betreibern anbieten“, erklärt Dr. Amadeo Rahmann, CEO der Mondia Group. „Wir glauben, dass diese Integration das Wertangebot der Telefónica O2-Plattform für ihre Kunden weiter verbessern wird.“

"Wir freuen uns, mit Mondia zusammenzuarbeiten, um den steigenden Anforderungen des digitalen Konsums gerecht zu werden und unseren Kunden verbesserte, personalisierte und sichere Transaktionen anzubieten“, so Stefan Bichler, Director der Business Unit Software Solutions bei Tech Data. „Mondia hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz in der Zusammenarbeit mit globalen Betreibern und ist führend im Bereich digitaler Erlebnisse."

Interessierte Vertriebspartner erhalten ausführliche Informationen bei ihrem Ansprechpartner im Vertrieb der Tech Data.