Die neue Vereinbarung zwischen der Tech Data GmbH & Co. OHG und SonicWall sieht die Bereitstellung von Zertifizierungen und Trainingskursen über die Tech Data Academy vor. Zudem werden weitere Investitionen in länderspezifische Security-Geschäftsbereiche getätigt.

Im Fokus steht die Weiterentwicklung des Geschäfts in Europa, wofür dedizierte Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Der Distributor setzt dabei auf eine Ergänzung des Portfolios im Bereich Sicherheitslösungen, für SonicWall ist die neue geografische Reichweite Tech Datas nach der Übernahme der Avnet TS von Bedeutung.

"Die zukunftsweisenden Produkte von SonicWall bieten in Verbindung mit unserem neuen SonicWall-Schulungsangebot unseren Vertriebspartnern innovative Lösungen für ihr Security Business", so Barbara Koch, Managing Director Advanced Solutions der Tech Data Deutschland & Österreich. "Die Tech Data Academy, die Master Authorized Trainings-Partner für SonicWall ist, hält ein umfangreiches Angebot an Trainings und Zertifizierungen für SonicWall-Lösungen bereit."

"Durch die Zusammenarbeit mit Tech Data kann SonicWall seine Reichweite vergrößern und Partner in die Lage versetzen, mehr als 20 Millionen kleine und mittelgroße Unternehmen in ganz Europa vor fortgeschrittenen Cyber-Angriffen zu schützen", erklärt Michael Berg, Executive Director EMEA Sales bei SonicWall. "Die länderspezifischen Security-Geschäftseinheiten von Tech Data weisen das ideale Format im Hinblick auf Reichweite und Expertise auf, um Wiederverkäufern die richtigen Services und Lösungen anzubieten."

Ausführliche Informationen zu den angebotenen Trainings und Zertifizierungen erhalten Tech Data-Kunden unter diesem Link.

