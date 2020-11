Als Mitglied des Veeam ProPartner Network und zertifizierter Veeam Accredited Service Partner (VASP) ermöglicht die deutsche Tech Data GmbH & Co. OHG ihren Vertriebspartnern, Cloud-Backup-Projekte unabhängig von Ressourcen und Fachwissen anzubieten und zu skalieren.

Die Vertriebspartner des Distributors können somit auf die ausgebildeten und zertifizierten Backup-Experten zugreifen und sie in Projekte jeder Größe einbinden, ohne in weitere Ressourcen, in Personalzuwächse oder in Ausbildungsprogramme investieren zu müssen. Dabei werden die Leistungen ausschließlich im Namen und Auftrag des Vertriebspartners erbracht.

Keine Angst vor komplexen Anforderungen

„Backup gehört zum Kerngeschäft fast jedes Systemhauses oder Managed Service Providers“, sagt Marcel Sternkopf, Head of Services der Tech Data Advanced Solutions. „Mit unserem neuen Service können nun auch kleinere oder mittelständische Fachhändler Lastspitzen innerhalb von Backup-Projekten ausgleichen und sich einen Backup-Experten nach Bedarf für eine schnelle und professionelle Umsetzung hinzuziehen.“

„Sicherlich hatten einige Partner auch bei komplexeren Projekten bisher großen Respekt davor, denn ohne Knowhow können auch große Schäden entstehen, die schlussendlich den Kunden sogar die Existenz kosten können“, so Sternkopf weiter. „Nun greifen unsere Partner auf die langjährige Expertise unserer Backup-Spezialisten zu und arbeiten projektbezogen Hand-in-Hand mit ihnen. Somit können diese ihren Kunden eine hochwertige und fundierte Beratung anbieten, auch wenn dies nicht zu ihrer Kernkompetenz gehört.“

Vom Konzept bis zur Inbetriebnahme

„Wenn ein Partner einen konkreten Backup-Kunden identifiziert hat, machen wir als erstes mit ihm einen Backup-Konzeption & Strategie-Workshop, in dem wir die individuellen Anforderungen des Kunden skizzieren und entsprechende Lösungen erarbeiten, auf deren Basis er dann ein Angebot an seinen Kunden abgeben kann“, erklärt Sternkopf die Maßnahmen. „Teil des Workshops ist auch, stichprobenartig die technischen Systeme des Kunden zu prüfen, eine Machbarkeitsprüfung zu erstellen sowie die Ist-Situation zu dokumentieren und ein lückenloses Backup-Konzept inklusive Management-Report auszuarbeiten. Nach Auftragsvergabe kann sich unser Partner dann entscheiden, ob er unser Team auch bei der Installation vor Ort einbinden möchte, oder ob er es lieber per Fernunterstützung dazu buchen möchte. Und dies unabhängig davon, ob das Projekt im deutschsprachigen Raum oder international ausgerollt werden soll.“

So wird die Wichtigkeit von klaren Backup-Strategien und -Konzepten oft erst nach einer Attacke Angriff auf ein Unternehmen deutlich. Bei der Wiederherstellung werden eventuelle Schwächen im Backup-Setup offensichtlich, die dann nicht mehr behoben werden können. Daher gelte es, so Tech Data, Backup als strategisches Thema zu setzen und die Vielzahl der Ausprägungen – ob On-Premises oder Cloud – zu inkludieren. Hierzu zählen unter anderem die Klassifizierung von Daten, Abhängigkeiten für das Tagesgeschäft, Einbindung verschiedener Datensysteme, wie ERP, Warenwirtschaft oder Produktionssysteme sowie der generelle IT-Betrieb.

Stärkere Kooperation bringt weitere Vorteile

„Business Continuity Management muss man leben - und nicht erst dann, wenn ein Schaden entstanden ist“, sagt Marcel Sternkopf dazu. „Backup & Recovery zählen für mich dabei zu den Kernfaktoren. Es gilt, sich als Unternehmer die richtigen Fragen zu stellen: Wie lange dauert es, bis mein Betrieb wieder betriebsbereit ist? Kann ich in der Zeit meine Mitarbeiter freistellen? Mit was für einem Umsatzausfall muss ich rechnen? Sind meine essentiellen Kernkompetenzen und auch Core Values wie beispielsweise Kundendaten gut geschützt?“

„Bisher hauptsächlich als Distributor und Aggregator im Rahmen des Veeam ProPartner Network tätig, erweitert Tech Data nun seinen Wirkungsbereich um die Dienstleistungen eines Professional Service Partners für unser deutsches Partnernetzwerk“, so Michael Gerich, Director Channels Central EMEA bei Veeam Software. „Neben einer weiteren Spezialisierung in den Veeam Kompetenzbereichen, profitiert Tech Data von einer noch engeren Zusammenarbeit mit direktem Zugang zu maßgeschneiderten Programmen, Tools und technischen Ressourcen, die dabei helfen werden, bestehende Service-Levels auszubauen. Für unsere Partner eröffnen wir somit neue Möglichkeiten, noch profitabler zu werden und das Geschäftswachstum voranzutreiben.“

Interessierte Vertriebspartner erhalten ausführliche Informationen zum Thema unter diesem Link.