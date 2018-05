Mit Knox erhalten Vertriebspartner der Tech Data GmbH & Co. OHG eine breit gefächerte Lösung für Unternehmen, die Smartphones und Tablets von Samsung gegen Manipulation und Datendiebstahl schützen wollen. Die Basis ist eine mehrschichtige Technologie, welche bereits in Hard- und Software aktueller Samsung Geräte integriert ist.

Samsung Knox sichert Geräte bereits während des Boot-Vorgangs ab, überprüft permanent den Zustand und schützt vor unautorisiertem Code sowie bösartigen Root-Zugriffen. So werden geschäftlich genutzte Geräte ohne umständliche Komplexität oder Verlust der Anwenderfreundlichkeit geschützt.

Passend dazu sind verschiedene Enterprise-Mobility-Lösungen wie etwa Knox Workspace verfügbar, eine Container-Lösung, die geschäftliche Anwendungen und Daten von persönlichen Daten isoliert. Mit bestehenden EMM-Lösungen und Services wie Knox Mobile Enrollment werden Devices schnell und effizient bereitgestellt. Nach dem Einschalten wird per WLAN das passende MDM-Profil geladen und das Gerät samt EMM-Client ist betriebsbereit.

Samsung Knox Bootcamp

Zur Schulung in technischen und vertrieblichen Themen bietet Tech Data ein zweitägiges Seminar an, in dem Besonderheiten wie das KME, Enterprise Firmware Over-the-air (E-FOTA) aber auch Knox Configure, Knox Workspace sowie Knox Manage behandelt werden. Das Training findet am 05. und 06. Juni 2018 bei Tech Data statt und wird beim Samsung Partnerprogramm STEP angerechnet.

"Die zunehmende Mobilität und Vernetzung in der Unternehmenswelt fordert starke Sicherheitslösungen, die die Daten und Werte von Unternehmen bestmöglich schützen", erklärt Jasin Mehovic, BDM Security bei Tech Data. "Ich freue mich, dass wir unseren Vertriebspartnern zukünftig mit Samsung Knox eine Security-Lösung anbieten können, die die hohen Anforderungen an Datensicherheit, Individualisierungsmöglichkeiten und Absicherung vor Manipulation bei Samsung Devices gewährleistet."

Die Teilnehmerzahl für die Schulung ist limitiert. Weitere Informationen sowie die Registrierung und Anmeldung gibt es unter diesem Link.

