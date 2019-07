Global Computing Components (GCC), der Komponenten-Spezialist der Tech Data Inc., schloss eine europaweite Vereinbarung mit Toshiba zum Vertrieb von dessen internen Client- und Enterprise-Festplatten. Einsatzgebiete sind Rechenzentren, Cloud- und Serverspeichern, Überwachungs- und NAS-Systemen sowie PCs.

Vertriebspartner der Tech Data GmbH & Co. OHG können dank der neuen Distributionsvereinbarung auch die MG08 Enterprise-HDD-Serie ordern, die in der zweiten Jahreshälfte auf den Markt kommen soll. Mit einer Speicherkapazität von 16 TB ist das aktuell größte Modell für Anwendungen in der Cloud und in klassischen Rechenzentren optimiert.

„Wir freuen uns, den Vertrieb der internen Speicherlösungen von Toshiba unterstützen zu können“, erklärt Hugo Graça, Vice President GCC Europe bei Tech Data. „Sie stellen eine erstklassige Erweiterung unseres Portfolios und eine hervorragende Chance für unsere Kunden im Bereich Client- und Rechenzentrums-Festplatten dar. Wir unterstützen unsere Partner mit einer ausgezeichneten Produktverfügbarkeit, technischem Support, einer Reihe von Value Added Services sowie mit einem hochspezialisierten Team in der gesamten Region.“

„Tech Data ist nicht nur ein weltweit führender Distributor mit umfassendem Portfolio, sondern verfügt auch über unübertroffene Erfahrung in der Unterstützung von Rechenzentren“, so Klaus Michel, Vice President Sales bei Toshiba Electronics Europe. „Es gibt wenige Unternehmen, die ihre Anforderungen besser verstehen. Wir freuen uns, durch diese Zusammenarbeit die Nachfrage des Markts nach innovativen Speicherprodukten von Toshiba erfüllen zu können.“

Interessierte Vertriebspartner erhalten ausführliche Informationen zu Toshiba und dem Portfolio telefonisch oder per Mail von den Storage-Spezialisten der GCC bei Tech Data.

