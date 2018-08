Gleichzeitig mit der Fusion mit der früheren Avnet Technology Solutions GmbH wird Tech Data am 6. August 2018 auch die IT-Systeme beider Gesellschaften zusammenführen und künftig als ein Unternehmen auftreten.

Nach der Bekanntgabe der Übernahme der Avnet Technology Solutions GmbH wurde das Unternehmen im August 2017 in Tech Data AS GmbH umbenannt, ein Jahr später geht es in der Tech Data GmbH & Co. OHG auf. Damit überträgt die Tech Data AS GmbH ihr Vermögen und all ihre Geschäfte als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten auf die Tech Data GmbH & Co. OHG.

Die neue IT-Systemlandschaft wird weiterhin auf SAP basieren und bleibt auf die künftigen Anforderungen der unterschiedlichen Tech Data Bereiche zugeschnitten. Die dafür ergriffenen IT-Maßnahmen tragen nun offenbar Früchte.

Durch den Zusammenschluss erhofft sich Tech Data mehr Nutzen für die eigenen Kunden, die Reseller. "Sie profitieren nicht nur von einer erweiterten und Channel-übergreifenden Vertriebsabdeckung, sondern auch von einem deutlich verbreiterten Produkt- und Lösungsportfolio sowie einer Vielzahl an Spezialisten, die sie bei ihrem Wachstum und in den neuen Technologiebereichen unterstützen", heißt es in der Presse-Mitteilung von Tech Data.

Demnach sollen Tech Datas Vertriebspartner ab dem 6. August Zugriff auf das komplette Produktportfolio der fusionierten Company von einem einzigen System aus erhalten. Sie können dort also sowohl Endgeräte, sämtliche Software-Produkte als auch das komplette Datacenter-Equipment ordern. Hinzu kommen weitergehende Services, wie etwa Finanzierungsdienstleistungen oder Leistungen der Tech Data Academy. Die bisherigen Ansprechpartner bei Tech Data für die Reseller bleiben ebenfalls erhalten.