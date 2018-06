Die Tech Data GmbH & Co. OHG nimmt Hersteller Nutanix in sein Advanced Solutions Portfolio auf. Der US-Cloud-Anbieter im Bereich Enterprise Cloud Computing bietet eine Plattform, die Computing, Virtualisierung und Storage zu einer schlüsselfertigen, resilienten und softwaregesteuerten Lösung zusammenführt.

Das Nutanix Enterprise Cloud-Betriebssystem ermöglicht eine einfache Erstellung und den Betrieb leistungsstarker Multi-Cloud-Architekturen, so der Distributor weiter. Basierend auf der Hyper-Converged-Infrastructure (HCI) Technologie verbindet es private, öffentliche sowie hybride Cloud-Umgebungen und bietet eine zentrale Kontrolle für die Verwaltung von IT-Infrastrukturen und Anwendungen jeder Größe.

"Wir freuen uns sehr, mit Nutanix einen Herstellerpartner zu unserem Portfolio ergänzen zu können, der die Ansprüche an die heutigen und zukünftigen Anforderungen des Cloud-Business hervorragend erfüllt," sagt Thomas Kleinkuhnen, Director der Enterprise Infrastructure Business Unit der Tech Data. "Die Enterprise Cloud-Lösung von Nutanix bietet eine hohe Performance bei ausgereiften Sicherheitsstandards, gepaart mit einfacher Verwaltung in der Public oder Private Cloud. Genau das sind die Anforderungen, die Unternehmen und ihre IT-Teams an Cloud-Lösungen stellen."

"Nutanix nimmt mit seiner Innovationsstärke eine führende Position im Hyper-Converged-Infrastructure Markt ein und bietet damit unseren Partnern einen zukunftssicheren Einstieg in das Cloud-Business", ergänzt der Tech Data-Manager. "Wir führen das Nutanix-Portfolio bereits in UK und in den USA und haben gerade Verträge in Frankreich und in der Türkei unterzeichnet."

"Nutanix freut sich, seine Partnerschaft mit Tech Data nun auf Deutschland ausweiten zu können", erklärt Jan Ursi, Senior Director, EMEA, Channel und OEM bei Nutanix. "Mit Tech Data und der Unterstützung ihrer Vertriebspartner können IT-Teams das Nutanix Enterprise Cloud-Betriebssystem nutzen, um die Infrastruktur unsichtbar zu machen und mühelos leistungsstarke Multi-Cloud-Architekturen zu betreiben, sodass sie sich auf die Anwendungen und Services konzentrieren können, die ihr Geschäft antreiben."

Für interessierte Vertriebspartner hat der Münchener Distributor hier eine eigene E-Mail-Adresse bei den Spezialisten der Enterprise Infrastructure Business Unit eingerichtet, unter der weitere Informationen zum Angebotsspektrum der Nutanix angefordert werden können.

