Das Angebots- und Lösungsportfolio der Tech Data ist in der letzten Zeit im Bereich Smart Home stark gewachsen. Im Sortiment tummeln sich nun von intelligenten Steckdosen über Sensoren, Hubs, Kameras bis hin zu WLAN-Lampen so ziemlich alles was ein "intelligentes" Haus gebrauchen kann. Ergänzt werden die spezifischen Smart Home-Produkte durch ein breites Angebot an Komponenten und Clients zur Konfiguration individueller Lösungen.

Das erweiterte europaweite Distributionsabkommen mit Hersteller D-Link aus Taiwan bietet Schalter, Sensoren und Alarmvorrichtungen ebenso wie Überwachungssysteme und Hubs zur Steuerung. Alle Geräte werden App-basierend miteinander verbunden und über WLAN gesteuert. Ab sofort ist auch der exklusive Vertrieb der ersten Apple Homekit-Kamera D-Link Omna im Angebot. Homekit ist die Smart Home-Plattform von Apple, die über deren Sprach-App Siri gesteuert werden kann.

Auch bei den Produkten des chinesischen Herstellers TP-Link finden sich insbesondere Steckdosen, Kameras und WLAN-Lampen. Weiter finden sich die Smartlife-Produkte der taiwanischen Edimax im Angebot, die sich auf Kameras, Sensoren und schaltbare Steckdosen fokussieren. Überwachung steht auch für den US-Hersteller Netgear, der koreanischen Hanwha Techwin und Google Tochter Nest im Vordergrund, die sich ebenfalls auf Smart Home-Kameras konzentrieren.



Jürgen Biffar, Vorsitzender des Wirtschaftsverbands Germering e.V., kennt sich bei der Digitalisierung aus: Er ist gleichzeitig Präsident des Dokumentenspezialisten Docuware.

Kein Wunder, dass auch Docuware die Messe mit einem Stand unterstützt.

Beim Smart-Home-Systemhaus Smart Dahoam kann sich Geschäftsführer Michael Nerke nicht über mangelnden Zulauf beklagen.

Was ein Elektronikmarkt zum Smarten Heim beitragen kann, zeigt Verkaufsleiter Thomas Reisnecker vom Expert Technomarkt Germering.

Die begleitende Vorträge finden beim Publikum regen Zuspruch.

Der Spezialist für Gebäudeautomatisierung B-Control bietet auch Lösungen für die Heimautomatisierung an.

Wie man mit Alexa sein Haus steuern kann, demonstriert Digitalstrom.

Möglich wird dies durch unter anderem durch diese unscheinbaren Schalter mit dem Formfaktor einfacher Lüsterklemmen.

Andreas Geisler, Chef des Automatisierungsspezialisten Esara, setzt auf einfache, ausfallsichere Systeme.

Wie moderne Heizungssteuerung funktioniert, können die Besucher bei Innotemp erfahren.

Sicherheits- und Überwachungstechnik ...

... gehören zu den am häufigsten nachgefragten Themen der Smart Home Messe in Germering.

Auch die Digitalisierung des Gartens gehört zum Smart Home.

Eher ein Randthema: Elektronische Spielereien für den Modellbau.

Zurück von digital zu analog: CEWE macht aus digitalen Fotos schöne, analoge Bücher.

Nest Labs bietet zusätzlich mit Nest Protect einen Rauch- und Kohlenmonoxid-Melder mit Sprachausgabe und Nachricht ans Smartphone. Neu bei Tech Data sind die Produkte des niederländischen Distributors und Anbieters Nedis, der mit seiner Eigenmarke spezielle Kameras und Sensoren für Smart Home bietet.

Oliver Kaiser, Director Product Marketing Broadline: "Wir konzentrieren uns aktuell stark auf die Perfektionierung unsere Portfolios. Das Angebot an Smart Home Produkten ist in den vergangenen Monaten stark gewachsen und für uns gilt es, unseren Vertriebspartnern optimale und ausgereifte Lösungen bieten zu können, die auf einheitlichen Technologiestandards basieren. Daher selektieren wir sehr genau, welche Hersteller und Produkte wir in unser Portfolio aufnehmen. Unsere Partner können mit einer sukzessiven Erweiterung des Angebotes rechnen."

