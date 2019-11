Bereits zum 7. Mal haben Tech Data und Lenovo die "Starke Typen"-Kampagne gemeinsam durchgeführt (ChannelPartner berichtete). Über 500 Tech Data- und Lenovo-Reseller aus Deutschland haben an dieser acht Monate dauernden Aktion teilgenommen.

Marcel Delmer, Business Unit Director PC-Systeme der Tech Data Endpoint Solutions, konnte den im Rahmen der Aktion „Starke Typen“ erreichten Spendenbetrag in Höhe von 3.000 Euro an die Stiftung Pfennigparade übergeben. Tech Datas „Starke Typen“-Kampagne 2019

Tech Datas „Starke Typen“-Aktion hat 2019 eingien Bewohnern der Stiftung Pfennigparade den Wiesn-Bescuh ermöglich. Tech Datas „Starke Typen“-Kampagne 2019

Mehr als 500 deutsche Tech Data-Partner nahmen an der „Starke Typen“ 2019-Aktion teil.

Die Spielregeln waren einfach: Es wurden alle Umsätze mit Lenovo Topseller-Produkten aus den Bereichen Laptops, Tablets und Convertibles, Workstations, Monitore sowie Desktops und AIOs in den Monaten Januar bis August 2019 gewertet. Umsätze mit Lenovo-Monitoren und -Workstations zählten doppelt. Um die Reseller während dieser langen Zeit bei Laune zu halten, haben Hersteller und Distributor im Monatsrhythmus kleinere Preise verliehen: Sport Scheck-Gutscheine, DJI Spark-Drohnen, Mammut-Schlafsäcke und Weber-Gasgrills.

Der Hauptgewinn war eine Nacht im Survival Camp mit anschließenden von zwei erholsamen Nächten im 5-Sterne-Hotel mit kulinarischen Highlights und Spa-Anwendungen. Pro verkaufte Lenovo ThinkStation spendete Tech Data fünf Euro an die Stiftung Pfenningparade und so kam nach acht Monate ein Spendenscheck in Höhe von 3.000 Euro zusammen.

Ende Oktober 2019 konnte Marcel Delmer, Business Unit Director PC-Systeme der Tech Data Endpoint Solutions, diesen Spendenbetrag an die Stiftung Pfennigparade übergeben. Stefan Loibl, Lead Vendor Manager Lenovo von Tech Data, war ganz gerührt: "Ich freue mich sehr, dass der große Zuspruch unserer Partner zu der seit Jahren bestehenden Kampagne mit Lenovo auch immer einer sozialen Einrichtung Gutes zukommen lässt. Es macht mich stolz zu sehen, wie engagiert unser Team nicht nur Business-Ziele verfolgt, sondern sich auch in soziale Themen einbringt. So konnten wir in diesem Jahr etlichen Bewohnern der Stiftung Pfennigparade den Besuch des Oktoberfests ermöglichen - die strahlenden Augen waren mehr als nur ein Dankeschön!"