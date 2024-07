Damit setzt Technidata ihren behutsamen anorganischen Wachstumskurs fort. Zu Beginn des Jahres 2023 hat das Systemhaus den Open-Source-Spezialisten FHE3 übernommen (ChannelPartner berichtete).

Genauso wie FHE3 ist die Next Iteration GmbH in Karlsruhe ansässig. Seit ihrer Gründung im Jahr 2007 hat sich die Firma mit Lösungen im SharePoint-Umfeld spezialisiert und gilt seitdem als die Expertin für dies Plattform. Mittlerweile hat sich Next Iteration auch als Microsoft 365-Dienstleister gut etabliert und den Gold-Partner-Status im Segment "Cloud Productivity" vom Hersteller verliehen bekommen.

Zu den bekanntesten Kunden des Karlsruher Microsoft-Partners zählen unter anderem die Handwerkskammer Karlsruhe, die Hochschule Ulm, das Karlsruher Institut für Technologie (kit) und andere. Diese Kunden unterstützt Next Iteration in allen Phasen der digitalen Transformation und agiert für sie auch als Managed Service Provider.

Der aktuelle Fokus des Karlsruher IT-Dienstleisters liegt dabei auf dem gezielten Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI), um die IT-Arbeitsplätze der Kunden immer auf dem neusten Stand der Technik zu halten.

Mit der Übernahme aller Anteile an Next Iteration stärkt die TechniData IT-Gruppe die eigene Digitalisierungsexpertise und erweitert ihre Fähigkeiten, Unternehmen bei der digitalen Transformation zu unterstützen. Technidatas Cloud Solution-Team und die Mitarbeiter von Next Iteration werden nun zusammenkommen um ihre Microsoft-Expertise zu bündeln - sowohl im Microsoft 365- und SharePoint-Bereich als auch im Azure-Umfeld.

Sven Heimberger, Gründer und bisheriger Geschäftsführer bei Next Iteration, soll auch nach der Übernahme durch Technidata langfristig an Bord bleiben, um mit seiner technischen und wirtschaftlichen Expertise zur Weiterentwicklung des Cloud-Geschäftes von Technidata beizutragen.

Seinem Unternehmen und seinen Mitarbeiter prophezeit Heimberger gute Zukunftsaussichten in der TechniData IT-Gruppe: "So können wir unser Angebot im Bereich Infrastruktur und Managed Services deutlikch stärken. Diese erweiterten Möglichkeiten versetzen uns in die Lage unseren Kunden ein umfassenderes und besser integriertes Service-Angebot zu bieten und unser Kerngeschäft der digitalen Transformation auszubauen."

Technidata-Vorstand Peter Jung kennt die Next Iteration GmbH bereits sehr gut: "In der Vergangenheit haben wir schon bei verschiedenen Projekten erfolgreich zusammengearbeitet. Durch die Übernahme entstehen nun ganz neue Möglichkeiten, um Kunden mit Beratungs- und Betriebsdienstleistungen zu versorgen."

Die TechniData IT-Gruppe wurde 2005 gegründet und ist seitdem kontinuierlich gewachsen. 2023 betrug ihr Umsatz 56,8 Millionen Euro. Darüber hinaus schneidet Technidata in den von Computerwochen und ChannelPartner durchgeführten Kundenumfragen kontinuierlich sehr gut ab. Im 2024-er Ranking der kundenfreundlichsten Managed Service Provider Deutschlands belegt das Unternehmen einen hervorragenden fünften Platz (Umsatzklasse 50 bis 25 Millionen Euro).



