Über 220 Mitarbeitende betreuen Unternehmen und öffentliche Auftraggeber deutschlandweit mit Fokus auf Süddeutschland. Von Great Place to Work wird die TechniData IT-Gruppe in der Größenklasse 101-500 Mitarbeiter als einer von Deutschlands besten Arbeitgebern in der ITK ausgezeichnet.

Zum Sonderheft Die besten Arbeitgeber in der ITK 2020

Herausragende Initiativen

Willkommenskultur

Neue Kolleg/innen stellen wir im Vorfeld via Intranet mit den wichtigsten Eckdaten vor. Am ersten Arbeitstag finden sie einen ausgestatteten Arbeitsplatz vor – vom Rechner bis zum Türschild. Dazu gehören immer ein Rundgang, ein gemeinsames Mittagessen, die Einweisung in Tools und Systeme und ein Willkommensgeschenk.

Unterstützung bei schwieriger Wohnungssuche

Wir unterstützen Mitarbeitende bei der oft schwierigen Wohnungssuche. TechniData schaltet Wohnungsgesuche oder übernimmt die Kommunikation mit Vermieter/innen.

Das Team im Mittelpunkt

Zweimal im Jahr sind alle Mitarbeitenden zum Wissenstransfertag eingeladen. Hier stellen sie aktuelle oder geplante Projekte vor und geben ihr Expertenwissen weiter. In den „TechTeams“ finden sich Kolleg/innen virtuell zusammen. Das jährliche Sommerfest lädt zum lockeren Austausch und Kennenlernen ein. Herausragende Initiativen Als

Das sagen die Mitarbeiter

91 Prozent der Mitarbeiter schätzen das Vertrauen der Führungskräfte ohne ständige Kontrolle.

Wir sind stets auf der Suche nach Verstärkung unseres Teams durch IT-Fachkräfte als Systemtechniker/innen, Systemingenieur/innen oder Consultants. Neben Berufserfahrenen suchen wir auch nach Nachwuchskräften und bilden im Berufsbild Fachinformatiker/in Systemintegration sowie im DHBW-Studiengang Informationstechnik selbst aus.

Kontakt: Nora Kast, Tel. 0621-150215-564, zukunft@technidata-gruppe.de

Zum Sonderheft Die besten Arbeitgeber in der ITK 2020