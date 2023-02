Dazu passt gut, dass der Mutterkonzern, die TechniData IT AG, ebenfalls in Karlsruhe ansässig ist. Die TechniData TCC Products hat alle 13 FHE3-Mitarbeiter und sämtliche Bestandskunden übernommen. Mit diesem Schritt, dem eine mehrjährige partnerschaftliche und enge Zusammenarbeit vorausgegangen ist, stärkt die TechniData IT-Gruppe ihr Open Source-Know-how und bündelt all damit zusammenhängende Aktivitäten innerhalb von TCC Products. Die Marke FHE3 verschwindet. Das 2007 gegründete Unternehmen betreute zuletzt 500 physische und 2.500 virtuelle Server. Deren Betrieb hat nun TechniData übernommen.

Die beiden bisherigen Geschäftsführer der FHE3 GmbH, Peter Eisenhauer und Michael Feger, werden in der TechniData TCC Products GmbH wichtige Führungsaufgaben übernehmen und ihre Expertise in das bestehende Managementteam und im strategischen Consulting einbringen.

Volker Jakob, Geschäftsführer der TechniData TCC Products GmbH, freut sich, mit den 13 Mitarbeitern der FHE3 GmbH hoch qualifizierter Systemingenieure und Consultants für sein Unternehmen gewonnen zu haben: "Damit stärken wir unsere Leistungsfähigkeit in den Bereichen Open Source und Public Cloud beträchtlich". Michael Feger, bisheriger Geschäftsführer der FHE3 GmbH, ist glücklich darüber, dass er die bisherige partnerschaftliche Zusammenarbeit nun in einem gemeinsamen Unternehmen fortsetzen kann: "Im Verbund mit der TechniData IT-Gruppe erwarten wir einen deutlich besseren Marktzugang als bisher".

Peter Jung, Vorstandsvorsitzender der TechniData IT AG, zeigt sich ebenfalls sehr erfreut über die Verstärkung: "Unsere Aktivitäten im Rahmen unserer nachhaltig ausgerichteten Join-and-Grow-Strategie tragen Früchte. Mit der Gewinnung der neuen Kollegen wird unser Leistungsportfolio und unsere vorhandene Kompetenz signifikant verstärkt und wir können unseren Kunden ein deutlich höheres Maß an hochwertigen IT-Dienstleistungen anbieten".

Nach der Übernahme sind bei der TechniData TCC Products GmbH nun 60 Mitarbeiter beschäftigt, in der gesamten TechniData-Gruppe 330. 2021 hat die TechniData IT AG einen Gruppen-Umsatz von 36,260 Millionen Euro erzielt (die Tochter TCC Products: 7,306 Millionen Euro). Das Unternehmen ist mit sieben Niederlassungen in ganz Baden-Württemberg vertreten - von Mannheim im Norden bis Markdorf am Bodensee im Süden, sowie in den Großräumen von Stuttgart und Karlsruhe. Zu den Kunden der TechniData-Gruppe gehören sowohl Mittelständler als auch größere Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber - vorwiegend aus dem süddeutschen Raum. Zuletzt hat der Konzern BWG Informationsysteme akquiriert.



