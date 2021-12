Damit stärkt der Systemintegrator seine Repräsentanz in Südwestdeutschland. Zu den drei Niederlassungen im Großraum Stuttgart (Leinfelden-Echterdingen, Möglingen und Ludwigsburg), der Zentrale in Karlsruhe sowie den Filialen in Mannheim und Markdorf am Bodensee kommt nun der BWG-Standort Ettlingen im Landkreis Karlsruhe hinzu.

Mehr Security-Know-how bei TechniData

Die BWG Informationssysteme GmbH gilt als Spezialistin in den Technologiebereichen Netzwerke, Speicher, Server, Virtualisierung und IT-Security. Im letzteren Segment integriert der IT-Dienstleister Firewall-, Remote-Access und Endpoint-Security-Lösungen in die IT-Infrastruktur seiner Kunden. Darüber hinaus agiert BWG Informationssysteme als Managed Security Service Provider. Das Unternehmen beschäftigt 40 Mitarbeiter und hat im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von zehn Millionen Euro erzielt.

TechniData IT, 2006 gegründet, beschäftigt 280 Mitarbeiter und hat 2020 einen Umsatz von 33,62 Millionen Euro erwirtschaftet. Zu den von der Gruppe angebotenen Dienstleistungen gehören Einrichtung und Betrieb von Rechenzentren und Cloud-Infrastrukturen, Software-Entwicklung und konzeptionelle Beratung. Als Kunden hat TechniData mittelständische Unternehmen, Konzerne und öffentliche Auftraggeber im Fokus. Die Karlsruher übernehmen nur die BWG Informationssysteme GmbH, deren Schwestergesellschaft BWG Medizinsysteme GmbH ist nicht Gegenstand der Akquisition und verbleibt unter dem Dach der BWG Systemhaus Gruppe AG.

Die BWG Informationssysteme GmbH behält ihrem eigenen Firmennamen und soll weitgehend eigenständig agieren. Dennoch rechnet TechniData mittelfristig mit Synergien in Bereichen wie Einkauf, Personal, Qualitätsmanagement, Informationssicherheit und Controlling. Neuer Geschäftsführer der BWG Informationssysteme GmbH wird der Prokurist Jochen Felten. Der bisherige Geschäftsführer Thomas Zeller scheidet aus persönlichen Gründen aus dem Unternehmen aus. Ein weiterer zusätzlicher Geschäftsführer soll noch im Januar 2022 dazukommen.

Felten freut sich bereits, "gemeinsam mit TechniData den Kunden künftig ein erweitertes Leistungsportfolio anzubieten". Für Joachim Blessing, Gründer und Vorstand der BWG Systemhaus Gruppe AG, ist der Verkauf der Informationssysteme-Sparte "die ideale Lösung, um angesichts der fortschreitenden Konsolidierung in der Systemhausbranche Kunden weiterhin hohe Service- und Produktqualität zu sichern".

Peter Jung, Vorstandsvorsitzender der TechniData IT AG, möchte im Rahmen seiner selbst gesteckten "Join-and-Grow"-Strategie weiterwachsen: "Mit BWG Informationssysteme konnten wir ein Unternehmen gewinnen, das im Angebotsspektrum aber auch in der Unternehmenskultur ideal zu uns passt. Unsere Kunden profitieren zukünftig wechselseitig von mehr Expertise und Innovationen."

TechniData und die BWG Systemhaus Gruppe AG wollen ihre Partnerschaft und Zusammenarbeit ausbauen. Es geht dabei insbesondere um die Erweiterung der Private- und Public-Cloud-Dienstleistungen für Kunden von BWG Medizinsysteme.

