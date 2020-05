Bei ORAYLIS realisieren Herzblutberater und technische Experten maßgeschneiderte Business Intelligence-, Data-Analytics- und AI-Lösungen. Das Angebot reicht von der Entwicklung der Datenstrategie über die Konzeption bis zur konkreten Umsetzung der Lösung und Sicherung des laufenden Betriebs. Alle Prozesse werden durch ein agiles Projektmanagement gesteuert. ORAYLIS ist ständig auf der Suche nach neuen Talenten, die das Team mit ihrer Persönlichkeit und ihren individuellen Fähigkeiten ergänzen.

Herausragende Initiativen

Karriere Gewürzmischung

Wer bei ORAYLIS Karriere machen möchte, dem stehen dafür alle Türen offen. Damit die Kolleginnen und Kollegen einen Eindruck davon bekommen, was bei ORAYLIS zählt, gibt es die "Karriere-Gewürzmischung". Hier können die Mitarbeiter sehen, welche "Zutaten" benötigt werden, um bei ORAYLIS durchzustarten. Technische Fachkompetenz gepaart mit persönlicher Sozialkompetenz ergibt am Ende eine spicy Mischung, mit der so einiges möglich ist.

Akademie & Akademie on Tour

Drei Mal im Jahr findet die ORAYLIS Akademie statt. Hier trifft sich das gesamte Team, um zu Netzwerken und sich fachlich auszutauschen. Auf der Tagesordnung stehen Managementberichte, Projektberichte und der Austausch von Erfahrungen. Einmal im Jahr geht es dafür sogar ins sonnenverwöhnte Ausland. Hier lässt sich Arbeit und Freizeit locker miteinander verknüpfen und das Wir-Gefühl weiter stärken.

ORAYLIS Campus & Innovation Lab

Durch lebendigen Wissensaustausch und die Investition in Weiterbildung steigert ORAYLIS permanent die Kompetenz der Mitarbeiter. Im eigenen ORAYLIS Campus haben diese die Wahl zwischen technischen Schulungen und Soft Skills-Trainings. Das technische Wissen vermitteln Kollegen, da vergleichbare Kenntnisse durch externe Trainings kaum abgedeckt werden können. Auch außerhalb der Projekte können sich die Mitarbeiter in Innovation Labs mit den neusten Technologien auseinandersetzen. Hier werden neue technische Entwicklungen auf die tägliche Arbeit geprüft und in Best Practices, Werkzeuge und neue Lehrinhalte übersetzt.

Das sagen die Mitarbeiter

100 Prozent der neuen Mitarbeiter fühlen sich hier willkommen.

ORAYLIS ist ständig auf der Suche nach neuen Talenten, die das Team mit ihrer Persönlichkeit und ihren individuellen Fähigkeiten ergänzen. Wir suchen derzeit: Junior Consultants BI, Business-Intelligence-Spezialisten und Big Data Engineers (m/w/d).

Kontakt: Georgia Thume, Tel. 0211 179456-142, g.thume@oraylis.de

