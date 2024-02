TechSmith ist mit Anton Bollen, Customer Success Manager EMEA, seit 13 Jahren in Berlin präsent. Den Vertrieb an und über Partner in Deutschland wickelt das US-Unternehmen in der DACH-Region über die Distributoren Novastar und SOS Software ab, in der Schweiz zählt zudem Alltron dazu. Mit einer eigenen GmbH, Büroräumen in Berlin und der Ernennung von Troy Stein zum General Manager für Deutschland, Österreich und die Schweiz, erfährt die Region nun einen Bedeutungszuwachs.

"Der neue Standort in Berlin soll für eine bessere Kundenbindung im DACH-Markt sorgen, indem noch besser auf die Wünsche der Kunden vor Ort eingegangen werden kann. So soll es beispielsweise regelmäßige Kundenbesuche geben und mehr Präsenz auf Messen und Veranstaltungen gezeigt werden", teilt das Unternehmen mit. Bereits seit längerem kooperiert TechSmith mit externen Trainern aus der DACH-Region, um Webinare, Schulungen und Kundentreffen zu organisieren. Diese Tradition will es fortführen.

"Mit Blick auf die kontinuierliche Innovation, die in deutschen Unternehmen stattfindet, besteht im DACH-Markt ein ständiger Bedarf an umfassenden Schulungsvideos und Prozessdokumentation", sagt Troy Stein. "Camtasia und Snagit stellen ideale Lösungen dar, um diesen Bedarf zu decken - und dies bereits seit langem: Snagit ist beispielsweise bereits seit 1990 am Markt verfügbar und seit mehr als 20 Jahren auf Deutsch." Stein will aber nicht Produkte und Services für Unternehmen ausbauen, sondern auch Kreative mit einfach zugänglichen Tools ansprechen.

Neuer General Manager legt viel Wert auf Kundennähe

Troy Stein lebte von 1987 bis 1989 in Deutschland und Österreich. Nach seiner Rückkehr in die Vereinigten Staaten unterrichtete er Deutsch als Fremdsprache. Anschließend arbeitete er bei Cisco Systems und gründete ein eigenes Softwareunternehmen, bevor er dann 2002 zu TechSmith ging. Dort war er unter anderem über zehn Jahre lang Produkt-Manager für Camtasia.

Als VP of Customer Advocacy war Stein zuletzt für die Strategie zum Onboarding von Kunden zuständig. "Jede Interaktion mit den Anwendern unserer Lösungen bringt mich auf neue Ideen zu Verbesserung unserer Software und Services", sagt Stein. "Das Ziel der regelmäßigen Treffen mit unseren DACH-Kunden ist es, sie noch besser zu unterstützen und unsere Produkt-Roadmap speziell auf die Bedürfnisse unserer deutschsprachigen Kunden anzupassen."