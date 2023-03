In Apples Diskussionsforen sowie auf Reddit gibt es vereinzelte Berichte über einen Fehler, der momentan nur die neueren iPhones 14 betrifft: Beim Telefonieren hängt sich das Smartphone auf, die Nutzer und Nutzerinnen können in der Telefon-App nichts ändern. Auch in den Foren von Macrumors berichten einzelne Nutzer über vergleichbare Probleme.

Der Bug besteht offenbar seit mindestens September, dies zumindest behauptet eine Nutzerin in den Apple-Diskussionsforen. Die Anwender berichten zudem, dass das iPhone nicht nur in der Telefon-App einfriert, sondern dass das auch bei den Anrufen über Whatsapp passiert. Dies bedeutet, dass womöglich nicht die einzelne App, sondern Apples Schnittstelle CallKit von dem Fehler betroffen ist.

Übliche Fehlerbehebungen funktionieren nicht

Die üblichen Tipps wie das iPhone in den Hardreset versetzen oder neu starten, helfen laut Berichten nicht. Als Ausweg kann man lediglich Siri bemühen und dem schlauen Assistenten die Befehle abgeben, die man sonst mit einem Tapp auf die Oberfläche erledigt werden.

Zur Info: CallKit hat Apple vor rund sieben Jahren auf der WWDC 2016 vorgestellt. Die Schnittstelle bündelt Anruffunktionen nicht nur von der installierten SIM, sondern macht auch möglich, dass die Dritt-Apps auf die nativen iOS-Funktionen zugreifen können. So werden in der Anrufliste beispielsweise die Anrufe über Mobilfunk, per Facetime oder auch Skype dargestellt.

Ob Apple den Fehler auf dem Schirm hat, ist nicht bekannt. In den Entwicklernotizen zu iOS 16.4 findet sich zwar ein Hinweis auf eine Telefonfunktion, Apple stellt lediglich eine veraltete Option ein. In der Liste der bekannten Fehler fehlt das beschriebene Problem. (Macwelt)