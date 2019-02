Im März und April ist Starface gemeinsam mit seinen Technologiepartnern Beronet, einem deutschen Hersteller Cloud-optimierter VoIP Hardware, dem IT-Security-Spezialisten Securepoint sowie Yealink, Anbieter von Endgeräten für die Sprach- und Videokommunikation, auf einer Roadshow in fünf deutschen Städten unterwegs. Die Veranstaltungsreihe steht unter dem Motto "Comfortphoning für den digitalen Arbeitsplatz". Termine sind in Hamburg (26.3.), Düsseldorf (28.3.), München (2.4.), Leonberg (3.4.) und Frankfurt am Main (4.4.).

"Die Unternehmen entwickeln ihre Kommunikationsumgebungen mit Nachdruck weiter - und ersetzen klassische, weitgehend einheitliche ISDN-Arbeitsplätze durch individuelle, nahtlos in die IT integrierte digitale Workplaces", sagt Starface-Geschäftsführer Florian Buzin. Auf der Roadshow könnten sich Besucher einen Überblick über die wichtigsten UCC-Trends und Herausforderungen der nächsten Monate verschaffen. Die anwesenden Experten könnten zudem aufzeigen, wie sich UCC-Umgebungen mit neuen Collaboration- und Mobility-Features modernisieren lassen.

Auf der Roadshow präsentiert Beronet seine ISDN-, Analog- und GSM-to-VoIP-Gateways und zeigt auf, wie Unternehmen damit auf eine IP-basierte Telefonie migrieren können. Securepoint informiert zum Thema sichere VoIP-Kommunikation und präsentiert Firewall-Lösungen für die Absicherung IP-basierter Echtzeitkommunikation.

Yealink stellt ein breites Portfolio SIP-basierter Desktop- und DECT-Endgeräte für Unternehmen vor. Auf der Roadshow können Besucher die aktuellen Modelle auch testen. Die Veranstaltung beginnt jeweils um 13 Uhr 30 und endet um 18 Uhr. Interessenten können sich online anmelden.

Starface-Roadshow in Österreich

Auf der Roadshow in Österreich setzt Starface etwas andere Akzente. Im Mittelpunkt stehen dort Version 6.6. der Software und die Möglichkeiten für den Einsatz der VoIP-Telefonanlage von Starface im Healthcare-Bereich. Begleitet wird der Hersteller in Österreich vom Technologiepartner Tomedo und seinem Vertriebspartner tsbkorsch.

Tomedo steht mit seiner Arztsoftware, die ein native Starface-Integration im Mac- und iOS-Umfeld bietet, vor dem Markteintritt in Österreich. Der langjährige Starface-Partner tsbkorsch ist Spezialist für komplexe Rufanlagen in Industrie, Krankenhäusern und Altenpflegeeinrichtungen.

Die Veranstaltungsreihe am 20. Februar in Bad St. Leonhard im Lavanttal (Kärnten), am 21. Februar im SPES Hotel Schlierbach in Oberösterreich und am 22. Februar in Wien. Beim Termin in Wien wird auch Florian Buzin, Geschäftsführer und Gründer von Starface, anwesend sein.