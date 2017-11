Auf diese Weise ist es beispielsweise möglich, dass jedes Familienmitglied über sein ganz persönliches Rufnummernverzeichnis verfügt. Gut: Kontakte lassen sich einfach aus der Anrufliste übernehmen und dann von Google importieren.

1. Nachdem Sie im Browser die Konfigurationsmaske Ihrer Fritzbox geladen und sich mit Ihrem Kennwort angemeldet haben, klicken Sie bitte in der linken Spalte auf "Telefonie" und entscheiden sich im Folgenden für "Telefonbuch".

2. Klicken Sie im Hauptfenster ("Telefonie -> Telefonbuch") auf den blau eingefärbten Befehl "Neues Telefonbuch", um ein Rufnummernverzeichnis anzulegen.

3. Im daraufhin geöffneten Dialog "Neues Telefonbuch" tippen Sie bei "Name" eine eindeutige Bezeichnung ein, etwa Familientelefonbuch. Die Option "Neu anlegen" ist standardmäßig ausgewählt. Im unteren Bereich dieses Dialogs können Sie das neue Telefonbuch den bereits eingerichteten Telefongeräten zuweisen. Hierzu markieren Sie nun die Namen der Geräte, denen das Rufnummernverzeichnis zur Verfügung gestellt werden soll. Schließen Sie den Dialog mit einem Klick auf "OK".

Google-Import Im Bild zu Schritt 3 ist Ihnen mit Sicherheit die Option „Telefonbuch eines E-Mail-Kontos nutzen“ aufgefallen. Aktivieren Sie diese Option, wählen Sie im Ausklappmenü den Eintrag „Google“ aus und folgen Sie den Anweisungen, um Ihre mit Google verwalteten Kontakte zu übernehmen. Interessant ist dies insbesondere für alle Nutzer eines Android-Smartphones.

4. Das soeben eingerichtete Fritzbox-Telefonbuch ist leer. Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche "Neuer Eintrag", um auf diese Weise einen neuen Kontakt hinzuzufügen.

5. In der Eingabemaske stehen Ihnen sämtliche Felder zur Auswahl, die bei der Rufnummernverwaltung eine Rolle spielen. Zwingend erforderlich sind allerdings lediglich zwei Angaben: der Name der Person und die Rufnummer. Den Namen geben Sie in das gleichnamige Feld ein, die Rufnummer tippen Sie neben die jeweilige Rubrik - beispielsweise "Privat" oder "Geschäftlich".