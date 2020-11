Im Elektrofachmarkt Expert Feuchtgruber in Dingolfing setzt sich das Rollout der neuen Telekom Shop-in-Shop-Lösung fort - der Telekom Lounge. Nach der Umbauphase können die Kunden ab sofort in dem Expert-Markt das neue Telekom Partner Konzept für Fachmärkte erleben. Das neu entwickelte Konzept wurde speziell auf die Bedürfnisse und Vorzüge stationärer Elektrofachmärkte abgestimmt und bietet den Kunden ein einzigartiges Einkaufserlebnis.

Dazu gehören neben einer neu konzipierten Telekom Shop-in-Shop-Fläche, auf der Produkte live vorgeführt werden können, auch digitale Verkaufs- und Beratungstools und die Breitband-Verfügbarkeitsprüfung. Kunden, die den Kauf eines Smart TV erwägen, kann in der Fernsehabteilung Magenta TV der Telekom live vorgeführt und auf die neusten Features wie Telekom Sport und exklusive Serien aufmerksam gemacht werden.

Beratung steht im Mittelpunkt

Zum Partnerkonzept gehört außerdem eine intensive Qualifizierung der Mitarbeiter in der Telekommunikations-, PC- und TV-Abteilung. Das Zusammengehen von Expert in Dingolfing, mit seiner hohen Kundenfrequenz und dem breiten Sortiment, mit der Telekom soll die vernetzten Produktwelten sichtbar machen. Für beide Seiten ist diese Zusammenarbeit von Vorteil: Während die Telekom Produkte fürs "vernetzte Leben" bietet, schafft Expert Feuchtgruber ein positives Kundenerlebnis durch optimale Beratung und umfangreiches Sortiment. Gerade in der aktuellen Situation wird schnelles Internet zu Hause egal ob für Home Office oder Streamingdienste immer wichtiger. Unter Einhaltung eines strengen Hygienekonzept beraten die Mitarbeiter des Expert Feuchtgruber Dingolfing die Kunden gern vor Ort oder telefonisch.

Für Inhaber Josef Feuchtgruber ist das Fachmarktkonzept ein weiterer Meilenstein der Zusammenarbeit mit der Telekom: "Mit der neuen Telekom-Lounge haben wir jetzt einen frischen, modernen Ladenbau. Vor allem die Sitzmöglichkeiten haben unsere Kunden vermisst. Für mich ist die Telekom-Lounge die richtige Antwort auf die immer komplexer werdenden Themen rund um das vernetzte Leben. Durch unser intensives Schulungskonzept mit einem eigenen Coach, den Schulungen der Telekom und unserem neuen "Wohnzimmer", der Telekom-Lounge sind wir gut für die Zukunft gerüstet. Unsere Mitarbeiter sind vor allem von den digitalen "Verkaufsunterstützern" - Touch-Screen-Stele und Tablets - begeistert."