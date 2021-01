So hat die Telekom die anteilige Zielmenge 2020 für den Zeitraum set Beginn des Lockdowns am 16. Dezember 2020 bis Jahresende für ihre Fachhändler herausgerechnet. Damit sollen Vertriebspartner, die ihre bis Mitte Dezember 2020 geltenden Ziele erreicht haben, auf jeden Fall ihre Prämien erhalten.

Mit der Berechnung der Provisionen für ihre Fachhändler wird die Deutsche Telekom Mitte Februar 2021 beginnen - deren Auszahlung soll im März 2021 erfolgen. "Gerade in schwierigen Zeiten wollen wir Verlässlichkeit gegenüber unseren Handelspartnern dokumentieren", begründet Georg Schmitz-Axe, Leiter Telekom Partner, diese Maßnahme.

Da die Pandemie auch 2021 das Geschäfts der Telekompartner negativ beeinflussen wird, , haben sich Telekom und der Händlerbeirat auf ein faires und transparentes Vorgehen bei der Festsetzung der Jahresziele 2021 geeinigt: Die kalkulierte Jahreszielmenge wird analog zum Vorgehen für das Jahr 2020 um die Planmenge für den Zeitraum des Lockdown reduziert. "Da dies aber eine relativ lange Zeit ist, werden wir die darin erzielten Absätze auf das Ziel wieder draufrechnen. Wir schaffen also Corona in den Zielen ab", so Schmitz-Axe weiter. Damit sollen die Leistung der Telekompartner in etwa so honoriert werden, als ob es keine Pandemie gegeben hätte.

Darüber hinaus passt die Telekom die Jahresziellogik an:

• die FTTH-Vorvermarktungsverträge (Fibre To The Home) tragen zum Festnetzjahresziel bei

• der Wechsel von der Prepaid Karte Xtra in einen aktuellen Magenta Mobil Laufzeitvertrag wird wie ein Neugeschäft vergütet und zählt in das Mobilfunk Neugeschäft Jahresziel

• auch für die Congstar Vertragsverlängerungen werden zukünftig Jahresziele vereinbart

Hierzu informiert die Telekom ihre Fachhandelspartner derzeit in den Regionen. Ab dem 1. Februar 2021 wird es ferner weitere, positive Veränderungen in der monatlichen Provisionsvergütung geben.

