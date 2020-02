Im Gegensatz zu Amazon Echo / Alexa werden die Aufzeichnungen des Telekom Magenta Speakers nur auf EU-Servern nach strengeren Richtlinien gespeichert.

Haben Sie den kompakten Lautsprecher per Smartphone-App eingerichtet, beginnen Sie mit „Hallo Magenta“ ein Gespräch. Allerdings erweist sich die ziemlich künstlich klingende Assistentin bei vielen Fragen als komplett ahnungslos, versteht sie nicht oder beantwortet sie falsch. Grundaufgaben wie Timer und To-Do-Liste erledigt sie zwar, aber bei den meisten Wissensfragen, Sportergebnissen oder Verkehrsverbindungen hilft sie nicht.

Besser kann das Alexa: Auch die Amazon-Assistentin lässt sich einrichten und parallel nutzen – das entsprechende Aktivierungswort genügt. Der Vorteil der Magenta-Assistentin ist die Verzahnung mit Telekom-Diensten wie Magenta TV: Hier können Sie per Sprachbefehl den Sender wechseln, Aufnahmen starten und nach Sendungen suchen. Aufnahmen per EPG lassen sich aber nicht programmieren.

Außerdem arbeitet der Speaker an einer DECT-Basisstation als mobiles Telefon: Haben Sie Kontakte in die Magenta-App importiert, können Sie per Sprachbefehl Anrufe starten und mit dem Aufweckwort auch entgegennehmen. Die Sprachqualität ist ordentlich, was für die Musikwiedergabe nicht gilt.

Überdies lässt sich Spotify mit der Magenta-Assistentin nicht steuern, der Speaker fungiert als reines Abspielgerät.

Fazit

Empfehlenswert ist der Telekom-Speaker höchstens, um die hauseigenen Dienste per Sprache zu steuern. Für alles andere ist ein echtes Alexa-Gerät besser.