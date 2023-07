Im Alten Plenarsaal des Deutschen Bundestages in Bonn informierte die Deutsche Telekom ihre dort anwesenden Vertriebspartner (interne und externe) über die künftige Channel-Ausrichtung des Carriers. In der nach 2022 zweiten Telekom Partner Experience ging nicht weniger als um die Zukunft des Fachhandels. In den insgesamt 37 Workshops stellte die Telekom ihre neuen Produkte und ihre vielfältigen Maßnahmen zur Unterstützung des Vertriebs dieser Lösungen, vor allen von Mobilfunk- und Glasfaser-Verträgen. In den Workshops wurde unter anderem erörtert, wie man die Kundenfrequenz in den Shops erhöhen und daraus auch mehr Umsatz generieren kann.

Selbstverständlich soll dabei sowohl das Business mit den Geschäftskunden als auch mit den Verbrauchern gesteigert werden. Und bisher ist das den Telekom-Resellern gut gelungen. Im B2B-Segment konnten sie 2022 ihre Festnetzumsätze gegenüber 2021 in den Telekomshops um über 20 Prozent erhöhen. Ein neues Onboarding Konzept für den PoS, welches mit Distributoren und Partnern gemeinsam erarbeitet wurde, soll künftig noch besser den Ansprüchen der Geschäftskunden genügen. Modulare Online-Schulungen und ein vereinfachter Buchungsprozess sollen die Telekompartner auf die Zukunft vorbereiten. Außerdem möchte die Telekom in weiteren 20 Städten ihre Kunden über die Möglichkeiten des Netzwerkanschlusses via Glasfaser informieren.

Aber auch in der Mobilfunkvermarktung via Reseller konnte die Deutsche Telekom zweistellige Wachstumsraten im Neukundengeschäft realisieren - und das beiden vergangenen zwei Jahren. "Neben der Akquise neuer Mobilfunkkunden gelingt es uns immer öfter, unsere Kunden wirklich zu begeistern", sagt Georg Schmitz-Axe, Leiter Telekom Partner bei der Telekom Deutschland, und verweist in diesem Zusammenhang auf den Erfolg der neu auf den Markt gebrachten "MagentaMobil PlusKarten", mit derer Hilfe sich gleich mehrere Mitglieder einer Familie oder einer Wohngemeinschaft den Mobilfunkvertrag (mit unterschiedlichen Rufnummern) teilen können und damit in den Genuss eine Großkundenrabatts gelangen. Hier erhöhte sich den Absatz über den Fachhandel um 166 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Bei der Akquise von neuen Geschäftskunden hat sich in der Zusammenarbeit mit Resellern das sogenannte "Tacheles"-Format bewährt, bei dem man gemeinsam neue Vertriebsmöglichkeiten entwickelt und zum Beispiel bei größeren Mobilfunk-Projekten die dafür notwendigen Prozesse für Partner vereinfacht hat. So konnte die Deutsche Telekom 2022 in ihrem Festnetzbestand doppelt so viele Mobilfunk-Neukunden gewinnen wie 2021.

