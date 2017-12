Eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Digitale Transformation sind schnelle Internet-Anschlüsse. Nur wenn sie genug Kapazitäten bieten, kann der Umbau gelingen. In Düsseldorf hat die Deutsche Telekom nun nach eigenen Angaben mit der geplanten Verlegung von 200 Kilometern neuen Glasfaserleitungen begonnen.

Zunächst sollen die Vermittlungsstellen aufgerüstet werden. Ab Januar sollen dann auch deutlich sichtbar Kabel in den Straßen der betroffenen Gewerbegebiete verlegt werden. Ab dem zweiten Quartal des kommenden Jahres werden dann Geschwindigkeiten von bis zu 1 GBit/s verfügbar sein. Laut Telekom werden Unternehmen, die einen schnelleren Anschluss wollen, ohne zusätzliche Kosten an die Glasfasern angeschlossen, wenn sie bis zum 31.12.2017 einen dementsprechenden Vertrag unterschreiben.

Nach Angaben des Unternehmens ist der Bereich um die Königsbergerstraße 100 bereits fertiggestellt, so dass die dortigen Geschäftskunden noch in diesem Jahr ein Upgrade erhalten können. Der TK-Anbieter rechnet damit, dass insgesamt etwa 4.000 Düsseldorfer Betriebe in den kommenden 18 Monaten an das Glasfasernetz angeschlossen werden können. Sie können dabei zwischen Geschwindigkeiten von (asymmetrischen) 50 MBit/s bis zu (symmetrischen) 1 GBit/s wählen.

Nach eigenen Angaben investiert die Telekom jährlich etwa fünf Milliarden Euro in den Ausbau ihrer Netze. An Glasfasern hat sie europaweit derzeit etwa 455.000 Kilometer verlegt.

Lesetipp: Deutsche Telekom hebt Ergebnisprognose an