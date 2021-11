Der Glasfaserausbau in Deutschland soll schnellere Internetanschlüsse ermöglichen. Die Deutsche Telekom will in diesem Bereich in den nächsten Jahren deutlich zulegen. Dazu wurde nun eine langfristige Partnerschaft mit dem IFM Global Infrastructure Fund angekündigt.

Dabei steht eine 50-prozentige Beteiligung an der Ausbaugesellschaft GlasfaserPlus GmbH im Fokus. Das so entstandene Joint Venture soll bis 2028 vier Millionen zusätzliche gigabitfähige FTTH-Anschlüsse im ländlichen Raum und in Fördergebieten schaffen. Dazu kommt das bereits ausgegebene Ziel, bis 2024 insgesamt 10 Millionen Haushalte ans Glasfasernetz anzubinden.

Die Deutsche Telekom investiert dafür in Deutschland ab dem kommenden Jahr sechs Milliarden Euro pro Jahr. Dazu kommen weitere Mittel durch die GlasfaserPlus GmbH. Bis 2030 sollen über 30 Milliarden Euro in Glasfaser investiert werden.

Mit GlasfaserPlus soll speziell die Digitalisierung des ländlichen Raums vorangetrieben werden. Für IFM Investors und IFM Global Infrastructure Fund sei das Joint Venture ein attraktives Investment. Noch stehe jedoch die Genehmigung für das Joint Venture aus.

Das entstehende Glasfasernetz soll auch Mittbewerbern diskriminierungsfrei zur Verfügung gestellt werden. Nach Angaben der Telekom kommt der Glasfaserausbau in Deutschland gut voran. Im laufenden Jahr entstünden 1,2 Millionen FTTH-Anschlüsse. Bis 2024 stünden dann zehn Millionen Anschlüsse zur Verfügung. Danach sollen im Schnitt 2,5 Millionen FTTH-Anschlüsse pro Jahr entstehen.