Dabei solle das klassische Geschäft mit IT-Outsourcing, das dem Konzern derzeit die größten Probleme bereitet, als eigene rechtliche Einheit abgetrennt werden, berichtete das Handelsblatt unter Berufung auf Insider. Der neue T-Systems-Chef Adel Al-Saleh hat demnach vor Führungskräften die neue Struktur bereits vorgestellt. Ein Telekom-Sprecher bestätigte der Zeitung das Vorhaben. "Alle Veränderungen gestalten wir gemeinsam mit den Sozialpartnern und nehmen die Gespräche umgehend auf."

Beide Gesellschaften sollen künftig von einem echten Vertriebsprofi unterstützt werden, den der Konzern außerhalb der eigenen Reihen finden will. Geplant seien auch zwei eigene strategische Einheiten: Eine für die Formulierung der Angebote an die Kunden, die andere sorge für die zeitgerechte Durchführung im Rahmen des geplanten Kostenbudgets. Bei letzterem hatte es in der Vergangenheit wohl gehapert, weshalb es immer wieder Kundenreklamationen gegeben habe.

Den neuen Plänen zur Aufspaltung waren offenbar auch Bemühungen um einen Teilverkauf vorangegangen: Laut Zeitung hatte "T-Systems" zuletzt im vergangenen Sommer mit dem französischen Konkurrenten Atos geredet, die Gespräche wurden jedoch ergebnislos abgebrochen. (dpa/ib)