Sprachsteuerung wohin man schaut und hört bei der diesjährigen IFA in Berlin. Auch die Deutsche Telekom ist mit dem Smart Speaker "Hallo Magenta" am Start. Allerdings verzögert sich die Einführung weiterhin. Hatte die Telekom noch im Frühjahr noch mit einem Verkaufsstart "im Sommer 2018" gerechnet, rudert Bijan Esfahani, Leiter Telekom Partner bei der Telekom Deutschland Privatkunden GmbH, nun zurück: "Der Launch-Termin steht nicht fest", erklärt er in einem Pressegespräch auf der IFA. Selbst auf einen Start zum Weihnachtsgeschäft will er sich nicht festlegen.

Auch wenn der Speaker noch auf sich warten lässt, bei den Kerngeschäftsfeldern ist Esfahani optimistisch, dass der Fachhandel vom Vertrieb der Telekom-Dienste und -Produkte profitiert: "Wir haben die Marktführerschaft im Mobilfunk vergrößert und den Abstand zum Wettbewerb ausgebaut. Auch im Breitbandmarkt konnte die Telekom ihre Absätze im Neugeschäft gegenüber dem Vorjahr steigern. Wir werden 2018 über fünf Milliarden Euro in Deutschland investieren und bis Jahresende weitere rund sieben Millionen Haushalte ans Highspeed-Netz der Telekom anschließen. Die Zahl der Highspeed-Anschlüsse mit bis zu 100 MBit/s wird damit bis Jahresende auf 26 Millionen steigen", erläutert er. Er rechnet damit, dass durch die Investitionen in den Netzausbau besonders Handelspartner in ländlichen Gebieten profitieren werden.



Auch 2018 ist die IFA in Berlin ein Besuchermagnet.

Zahlreiche Distributoren sind auf der Messe vertreten: Hier macht sich Tech Data bereit für die Fachhandelsbesucher.

Andreas Schulz von Michael Telecom präsentiert am Stand PoS-Konzepte.

Auch bei Epson können Reseller sich über die Gestaltungsmöglichkeiten am PoS informieren.

Kim Jannsen von Comline zeigt eine interaktive Verkaufsoberfläche für Smart-Home-Produkte.

Wie schon zur Cebit ist Api auch auf der IFA mit einem großen Stand vertreten.

Vor Messebeginn herrscht bei Dell noch Ruhe vor dem Sturm.

HS Kim, CEO von Samsung Electronics, ist persönlich nach Berlin gereist, um die IoT-Philosophie seines Unternehmens zu erklären.

Was man mit LED-Bildschirmen alles machen kann, demonstriert LG im "LED Canyon".

Die Zeiten sind vorbei als Telefone immer kleiner wurden ...

Ergonomie-Experte Christof Otte erklärt zusammen mit Logitech-Produktspezialist Lars Lauridsen, warum eine vertikale Maus gesund ist.

Roboter können uns das Leben erleichtern. Beispiele gibt es am LG-Stand.

Auch Archos stellt einen interaktiven Lautsprecher auf Android-Basis vor.

Die Telekom zeigt Kundennähe am Messestand.

Mit IFA next stellt die Messe eine Plattform für Startups und Newcomer.

Klare Aufforderung an die Messebesucher!

Mike Lange von Z-Wave zeigt die neue Smart-Home-Marke Z-Wave Selection.

Amazon ist mit Alexa und Dash präsent.

Auf der Suche nach neuen Kunden und Händlern für Speicherprodukte aus Polen: Aneta Wladarz.

Die Kindl-Lounge hat hier nichts mit dem E-Book-Reader zu tun

Der City-Cube am Eingang Süd ist ganz in Samsung-Hand.

Vermarktungschancen durch Testangebote

Neue und erweiterte Tarifmodelle sollen dem Handel zusätzliche Verkaufsargumente liefern: Bereits im August 2018 hatte Telekom ihre "MagentaZuhause"-Tarifwelt erweitert: Neben S, M und L Zuhause-Tarifen ist nun auch MagentaZuhause XL mit bis zu 250 MBit/s im Download buchbar.

Kunden können nun sechs Monate für 19,95 Euro testen, welche Geschwindigkeit sie nutzen wollen und legen sich erst anschließend fest. Für Festnetz-Kunden, die einen neuen Mobilfunkvertrag abschließen, gibt es mit dem neuen Aktionstarif " MagentaMobil Free " drei Monate unbegrenztes Surfen und Telefonieren ohne Grundpreis. Anschließend kann der Kunde seinen MagentaMobil-Wunschtarif aussuchen. "Wir wollen Kunden die Möglichkeit bieten, das beste Netz zu testen", bekräftigt der Telekom-Manager. Weitere Angebote zielen auf jüngere und Gaming-affine Kundschaft. "Wir wollen in diesem Segment stärker werden", betont Esfahani. Noch habe man "unterdurchschnittliche" Marktanteile".

Partner lassen Chancen liegen

Bei den 1.020 Telekom-Partnern steigt laut Esfahani der Anteil der Exklusiv-Partner. Nachdem 2017 genau 20 weitere Partner in den exklusiven Status gewechselt haben, sind sie nun mit 521 in der Überzahl. "Seit zwei Jahren bilden bedürfnisorientierte Konzepte für unsere Partner einen Schwerpunkt. Für die Exklusivpartner haben wir vor zwei Jahren ein Konzept entwickelt, das unter anderem aus dem Telekom Shop-Konzept, Vorführgeräten und Coaching besteht. Wir haben das Konzept bis Ende 2017 in 85 Shops umgesetzt und ausnahmslos haben alle Exklusivpartner-Shops eine deutliche Umsatzsteigerung hingelegt", erklärt er.

Auch mit der Entwicklung des Fachmarktkonzepts zeigt sich der Partner-Chef sehr zufrieden. So seien die Smart-Home-Umsätze in den daran teilnehmenden 34 Fachmärkten um bis zu 120 Prozent angestiegen. Nachholbedarf sieht er hingegen beim TV-Angebot Entertain. "Hier lassen die Partner noch Chancen liegen", meint er.