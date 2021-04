Telonic hat den Münchner Spezialisten ICS Intelligent Communication Software übernommen. "Mit der Übernahme der ICS können wir unseren Kunden noch mehr Know-How im Bereich der IT-Analyse bieten", erklärt Andreas Schlechter, Geschäftsführer und Inhaber von Telonic.

Analyse steh dabei für "die umfassende Überwachung auf potenzielle Gefahren wie Hackerangriffe, Datenlecks und andere Risiken, die einem Unternehmen massive Schäden zufügen können", sagt Schlechter. "Ohne eine Analyse der Datenströme und Log-Einträge kann eine durch Cloud und SaaS-Anwendungen dominierte IT Welt weder betrieben noch gesteuert werden, deshalb haben wir unsere Stärken gebündelt"

ICS tritt ab sofort als ICS "A Telonic Company" am Markt auf. Die neue Analytics-Business-Unit leitet Stefan Letz, der bisherige ICS-Chef. Teleonic ist seit der Gründung 1979 in Familienbesitz und betreut Kunden in Verwaltung, Industrie und Logistik, Bank- und Finanzwesen sowie Konzerne aus der Energieversorgung. Das Unternehmen legt seinen Schwerpunkt auf Netzwerk- und IT-Sicherheitslösungen. Dieses Angebot wird mkit dem Know-how von ICS nun sinnvoll ergänzt.

