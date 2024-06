Mit Systemintegratoren wie Controlware und CMS arbeitet Arista Networks bereits zusammen. Nun ist Anfang Juni 2024 auch noch Telonic eine umfassende Partnerschaft mit dem Netzwerkhersteller eingegangen.

Das Systemhaus aus Köln gilt als Spezialist für Planung, Aufbau und Betrieb hochsicherer Unternehmensnetzwerke, also genau solcher, wie sie auch Arista anbietet. Telonic offeriert verbaut bereits Netzwerk-Equipment von Anbietern wie Alcatel-Lucent Enterprises, Extreme Networks, HPE Aruba, Juniper Networks und anderen. Die Kooperation mit Arista Networks versetzt das Kölner Systemhaus nun in die Lage, seinen Kunden ein noch breiteres Spektrum an Netzwerklösungen anzubieten.

Telonic-Chef Andreas Schlechter betont die Unabhängigkeit seines Unternehmens bei der Auswahl der Produkte: "Wir arbeiten in jeder IT-Disziplin unabhängig von spezifischen Herstellern. Das erlaubt uns, für jeden Bereich die optimale Lösung anbieten zu können." Seiner Ansicht nach passt die Partnerschaft mit Arista Networks sehr gut in das firmemeigenen Drei-Säulen-Konzept aus Network, Security und Analytics ein.

Michael Sicklinger, Sales Director für Deutschland, Österreich und die Schweiz bei der Arista Networks GmbH, freut sich sehr, mit Telonic eines der führenden deutschen Systemhäuser auf dem Gebiet IT-Netzwerke als Partner an seiner Seite zu haben: "Telonic ist bekannt dafür, für seine Kunden das Stück Extrameile zu gehen, um eine wirklich umfassende Kundenzufriedenheit zu erreichen."

Die von Telonic propagierte enge Zusammenarbeit zwischen den Netzwerken, den Cyber-Security-Systemen und der Analysesoftware deswegen so essentiell, weil sich nur auf diese Weisen Kunden effizient von Bedrohungen wie Ransomware schützen lassen. Mikrosegmentierung, wie Arista sie anbietet, aber auch neue IT-Sicherheitskonzepte wir "Zero Trust" und SASE empfiehlt das Kölner Systemhaus ebenfalls.

Telonic wurde 1979 gegründet und befindet sich immer noch im Familienbesitz. Das Systemhaus betreibt ein eigenes Security Operation Center (SOC) in Köln, um Kundennetzwerke rund um die Uhr zu überwachen. Der Service Provider betreut Organisationen und Firmen in nahezu allen Branchen - von Verwaltung, Bildungs- und Gesundheitswesen, über Industrie und Logistik und Versicherungen bis hin zu weltweit agierenden Konzernen.



