Die Tenable, Inc. mit Hauptsitz in Maryland und spezialisiert auf Cyber Schwachstellen-Management, hat mit Roger Scheer als Regional Vice President of Central Europe einen erfahrenen Manager für die Region verpflichtet. Scheer soll von Deutschland aus die Geschäfte in der Region leiten, die strategischen Initiativen und die Channel-Aktivitäten weiter ausbauen.

Scheer verfügt über umfangreiche Erfahrung im Bereich IT-Sicherheit und ist seit über 25 Jahren im IT-Vertrieb sowie in Führungspositionen im Vertrieb tätig. Im Verlauf seiner Karriere hatte der Diplom-Ingenieur bereits verschiedene leitende Positionen bei EMC, RSA, Palo Alto Networks, Veritas und zuletzt Veronym inne.

„Roger Scheers tiefgehende Expertise in der Cybersicherheitsbranche wird von unschätzbarem Wert sein, um unsere Kunden und Partner in der Region bei der Bewältigung der Cyberbedrohungen zu unterstützen, denen sie in diesen herausfordernden Zeiten ausgesetzt sind“, erklärt David Cummins, Vice President EMEA bei Tenable. „Darüber hinaus wird seine nachgewiesene Erfahrung in der Definition von Geschäftsstrategien, der Führung mit Leidenschaft und Motivation sowie der Entwicklung talentierter Teams bei der Umsetzung unserer strategischen und operativen Initiativen von großem Nutzen sein. Wir freuen uns sehr, Roger Scheer im Team willkommen zu heißen.“

„Die branchenführende Technologie von Tenable hilft Sicherheitsteams, eine einheitliche Sicht auf die gesamte Angriffsfläche zu erhalten, und zwar über alle IT- und Betriebstechnologien hinweg, egal ob in der Cloud, on-premises oder in einer hybriden Umgebung“, so Scheer. „Ich freue mich darauf, die Vision von Tenable in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie in der weiteren Vertriebsregion Central Europe umzusetzen, um Unternehmen dabei zu helfen, ihr Cyberrisiko zu verstehen, zu adressieren und letztendlich zu reduzieren.“