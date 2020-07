Die Lautsprecher Teufel GmbH hat in ihrem neuesten Gadget nicht nur den legendären Klang ihrer Linear-HD-Neodym-Treiber für Musikenthusiasten verbaut, sondern ihre Airy True Wireless In-Ear-Kopfhörer mit reichlich komfortablen und praktischen Eigenschaften versehen.

So ist etwa die Transportbox mit einem Akku ausgestattet, der die Klangstöpsel nach bis zu sechs Stunden Betrieb noch rund drei Mal aufladen kann, bevor die Box ans Netz muss. Drei LEDs auf dem Ladecase zeigen den Akkustand der Box an, den Batteriestatus der Ohrhörer sehen seine Besitzer direkt auf ihrem Android- oder iOS-Gerät. Insgesamt sind so mehr als 25 Stunden Akkulaufzeit möglich, verspricht Teufel.

Ein weiteres Highlight ist die Headset-Funktion, bei der zwei Mikrofone für optimale Sprachqualität mit Geräusch- und Echounterdrückung sorgen. Das automatische Pairing beim Öffnen der Box, Spritzwasserschutz nach IPX5, Bluetooth 5.0 mit AAC sowie eine multifunktionale Touch-Steuerung für Streaming, Telefonieren und Sprachassistent an beiden Ohrhörern, runden den Bereich Komfort ab.

Satte Bässe und gute Sprachverständlichkeit

Für angenehmen und sicheren Tragekomfort sorgen besonders weiche, antibakterielle Passstücke aus Silikon, von denen drei Paar in unterschiedlicher Größe im Lieferumfang enthalten sind. Diese sollen für perfekten Sitz im Gehörgang sorgen, der wiederum für den bestmöglichen Klang mit überzeugender Bassleistung notwendig ist.

Dank der kompakten Ausmaße und des Fliegengewichts von nicht einmal 50 Gramm für Box und Buds, können diese Ohrhörer immer und überall dabei sein. Die Airy True Wireless eignen sich nicht nur für Musik, Spiele, Filme oder Hörbücher, sie empfehlen sich auch als Freisprecheinrichtung, da das zusätzliche Mikro unliebsame Umgebungsgeräusche und Echos bei Handy-Telefonaten reduziert.

Die Airy True Wireless der Berliner Klangtüftler sind ab sofort zum UVP von 149,99 Euro im Teufel-Shop bestellbar, durch die reduzierte Mehrwertsteuer fallen derzeit sogar nur 146,21 Euro in Deutschland an. Die Farben Night Black und Steel Blue sind bereits lieferbar, in Silver White sollen die In-Ear-Buds in Kürze verfügbar sein - zum Beispiel bei dem Distributor ENO telecom zum HEK von 89,00 Euro (Quelle: ITscope).