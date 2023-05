Lenovo will bei seinen mobilen Workstations keine Kompromisse eingehen und bietet die neue ThinkPad P-Serie in einer Vielzahl von Preisklassen für unterschiedliche Anwendungsbereiche an. Alle Modelle haben ein hohes Maß an Leistung sowie ISV-Zertifizierungen, um anspruchsvolle Workloads mobil bewältigen zu können. Die mobilen Workstations von Lenovo werben mit Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Konfigurierbarkeit. Sie sind mit den aktuellen Komponenten ausgestattet, haben Intel Core Prozessoren der 13. Generation sowie Nvidia RTX-Grafik und unterstützen neben Windows 11 auch verschiedene Linux-Distributionen.

Leistung, Design und Langlebigkeit

Wie das gesamte ThinkPad Portfolio, das Anfang des Jahres angekündigt wurde, verwenden auch die neuesten Generationen der Mobile Workstations vermehrt recycelte Materialien und PCC-Kunststoff in den Komponenten. Dies stehe im Einklang mit der Unterstützung einer Kreislaufwirtschaft und dem Ziel, bis 2025 in alle PC-Produkte recyceltes Material zu integrieren, heißt es vom Hersteller.

Den Einstieg in die Mobile Workstation-Klasse bieten ThinkPad P14s i Gen 4 und das P16s i Gen 2. Sie sollen Berufstätige, Lehrkräfte und Studenten begeistern, die eine ideale Mischung aus Leistung und Power zu einem angenehmen Preis suchen, ohne dabei Kompromisse bei der Sicherheit oder Haltbarkeit einzugehen. Die jüngsten Modelle der 14- und 16-Zoll-Workstations glänzen mit der längsten Akkulaufzeit und sind in den Farben Schwarz oder Sturmgrau erhältlich. Gebaut für hohe Produktivität und Zusammenarbeit in Remote- und hybriden Arbeitsumgebungen, verfügen sie über verschiedene Display-Optionen bis zu OLED, eine optionale 5-MP-Kamera und maximal die Nvidia RTX A500-Grafik-CPU für mobile Workstations.

Von günstig bis HighEnd

Das ThinkPad P16v i schließt die Lücke zwischen den Entry-Level- und High-End-Workstations bei Lenovo. Es wurde für Kreative entwickelt, die mehr Leistung benötigen, um große Arbeitslasten zu bewältigen und problemlos Multitasking zu betreiben. Es kommt mit Intel Core H-Prozessoren der 13. Generation und Nvidia RTX 2000 ADA-Grafik für mobile Workstations. Ein doppelter Wärmeabfluss sorgt für maximale Kühlung und dafür, dass auch anspruchsvolle Multitasking-Anwendungen zügig abgearbeitet werden können. Neueste Sicherheitsfunktionen schützen zudem auch unterwegs wertvolle Daten und die eigene Identität.

Das ThinkPad P16 Gen 2 ist auf eine Leistung ausgelegt, die an die einiger Desktop-Workstations heranreicht, mit mobilen CPUs der höchsten Klasse und professionellen Nvidia RTX-GPUs bis zur RTX 5000 ADA. Lenovos stärkste mobile 16-Zoll-Workstation ist für Benutzer gedacht, die unterwegs ein Höchstmaß an Leistung benötigen. In Kombination mit den Intel Core HX-Prozessoren der 13. Generation werde ein Durchbruch bei Geschwindigkeit, Leistung und Effizienz geboten, wirbt Lenovo. PCIe Gen 5-Ports bieten blitzschnelle Speicher- und E/A-Unterstützung und eine Speicherkapazität von bis zu 192 GB DDR5 RAM sorgt dafür, dass selbst die komplexesten Datenströme keine Engpässe verursachen.

Leistungsstark, mobil und ein leichtes, schlankes Design mit nur 1,78 kg - das sind die Merkmale des 16-Zoll ThinkPad P1. Es verfügt über innovative Funktionen, wie beispielsweise ein Flüssigmetall-Thermodesign für verbesserte Kühlleistung. Es kann optional mit einem 16-Zoll-OLED-Touchscreen mit 5-MP-Kamera oder einem Display mit geringem Blaulichtanteil konfiguriert werden. Die werkseitige Farbkalibrierung verspricht gestochen scharfe und klare Bilder. Für mobile Konnektivität selbst in entlegeneren Umgebungen gibt es neben WiFi-6E optional auch 4G LTE. An Grafikchips stehen entweder Nvidia RTX 5000 Ada oder GeForce RTX 4090 zur Verfügung.

Die vorgestellten Workstation-Produkte sind auch als Teil des Lenovo TruScale Device-as-a-Service (DaaS)-Modells erhältlich. Für Unternehmen werden flexible Zahlungsoptionen und die Möglichkeit zur einfachen Skalierung angeboten. Garantie-Upgrades und -Verlängerungen auf bis zu fünf Jahre sind ebenso möglich wie der Lenovo Premier Support Plus, eine direkte Unterstützung der Firmen-IT durch Lenovo-Techniker.

"ThinkStation und ThinkPad Workstations unterstützen Branchen in so unterschiedlichen Bereichen wie Forschung und Design, Technik und Finanzen, Medien und Unterhaltung, Gesundheitswesen und Bildung", sagt Rob Herman, VP und GM, Worldwide Workstation and Client AI Business bei Lenovo. "Unsere neuesten Workstations zeigen unser Engagement für menschenorientierte Innovationen, die unsere Kunden in die Lage versetzen, in ihren jeweiligen Bereichen etwas zu bewirken und einen positiven und nachhaltigen Einfluss auszuüben."

Preise und Verfügbarkeiten

Alle Produkte werden voraussichtlich ab Juni 2023 verfügbar sein. Preise verrät Lenovo derzeit noch nicht, sie sollen zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert werden. Die Konfigurationsoptionen können je nach Region variieren und sind eventuell nur in bestimmten Märkten erhältlich. Mehr Details zu den Produkten und Konfigurationsmöglichkeiten bietet Lenovo nach Verfügbarkeit unter diesem Link.

