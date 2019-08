Das deutsche Fachhandelsgeschäft ist Chefsache - das signalisierte die Verbundgruppe Electronic Partner (EP) bisher dadurch, dass Vorstandschef Friedrich Sobol persönlich die Verantwortung für den Bereich Kooperation Deutschland innehatte. Doch Sobol hat bei der zuletzt von einem Umsatzrückgang betroffenen Verbundgruppe an vielen Fronten zu kämpfen - so übernahm der Manager zu Jahresbeginn auch die Vertriebsleitung bei der schwächelnden Elektromarktkette Medimax. Nun präsentiert EP für den Vertrieb des Fachhandelsgeschäfts eine Personallösung, die Sobol entlastet:

Zum 19. August 2019 übernimmt Thomas Baumann die Leitung des Vertriebs der Kooperation Deutschland. Somit verantwortet er den Gesamtvertrieb des Kanals Fachhandel der Verbundgruppe und berichtet an Torsten Schimkowiak, Leiter Vertrieb ElectronicPartner.

Thomas Baumann bringt über 30 Jahre Branchenerfahrung mit. Durch seine Tätigkeiten als Vertriebsleiter der Hersteller Severin, LG und Metz verfügt er über umfangreiche Kenntnisse der Industrie- und Handelslandschaft. Zuletzt übernahm er bei Loewe die Vertriebsverantwortung für Deutschland und Österreich.

"Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm. In den vergangenen Jahren haben wir den Fachhandel mit innovativen Konzepten für die Zukunft aufgestellt. Diese Arbeit setzen wir aktiv fort. Dabei wird die umfassende Erfahrung von Thomas Baumann für uns und unsere Mitglieder eine wichtige Bereicherung sein", erklärt Torsten Schimkowiak.

