Dirk Zetzsche bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung aus dem B2B-Vertrieb in die CPU Softwarehouse AG ein. Er war über 25 Jahre im Top-Management in der IT-Branche tätig, die vergangen zwei Jahre als deutscher Geschäftsführer beim niederländischen Softwarehaus Company.Info. Von 2018 bis 2022 agierte Zetzsche als Director of Sales Big Data, Analytics & IOT Zentraleuropa bei Hitachi Vantara. Weitere Stationen seiner beindruckenden Karriere waren die Softwarehäuser Actico, PTC und Exasol, das Alcatel-Lucent-Spinoff Nash Technologies, der Systemintegrator Tata Consultancy Services, ferner Autonomy (heute Hewlett-Packard Enterprise) und Siemens. Seine Berufslaufbahn startete der Diplom-Ingenieur in Elektrotechnik 1992 bei Rank Xerox. Zetsche ist Mitglied des Blockchain Bayern e.V.

Der 57-Jährige freut sich bereits auf seine neue Herausforderung: "Bei der der CPU Softwarehouse AG sehe ich großes Potential in der Vermarktung der neuen Softwareprodukte CPU.Bauträger und CPU.RefiReg, die in den Vorgesprächen mit potentiellen Kunden schon auf ein reges Interesse gestoßen sind. Auch der Einbindung zukunftsträchtiger Technologien wie KI und Blockchain werde ich eine erhöhte Aufmerksamkeit widmen", so der neue Firmenchef weiter.

Die CPU Softwarehouse AG gilt als Spezialistin für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen. 2023 konnte die Company den Anteil ihres Software-Geschäfts am Gesamtumsatz zwar erhöhen, die Rückgänge im Dienstleistungsgeschäft aber nicht kompensieren. Und so sank der Umsatz von vier Millionen Euro 2022 auf 3,1 Millionen Euro 2023. Dennoch: Der angekündigte Konzernjahresüberschuss in Höhe von 50.000 Euro wurde 2023 erreicht.



