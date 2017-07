Der Diplom-Informatiker (FH) Thomas Ehrlich ist ab sofort neuer Country Manager für den deutschsprachigen Raum und Osteuropa bei Varonis Systems. Zu seinen Hauptaufgaben zählen dabei der Aufbau eines fokussierten und für beide Seiten profitablen Partnernetzwerks sowie der Ausbau bei den Professional Services.

Ehrlich begann 1999 bei NetApp, wo er zuletzt als Vice President die Global Accounts und das Pathway Ecoysystem für den Channel und die Leitung der globalen Accounts mit Hauptsitz in EMEA verantwortete. Davor kümmerte er sich um den gesamten Channel des Unternehmens in EMEA. Dies umfasste Distributoren, Reseller, Systemintegratoren sowie große Telekommunikationsanbieter und Service Provider.

"Im Vorfeld der DSGVO sehe ich große Chancen, Varonis als Experten für Datensicherheit und -Kontrolle in Deutschland noch stärker zu positionieren und seine Marktpräsenz auszubauen", so Ehrlich. "Bevor das neue Gesetz im Mai nächsten Jahres in Kraft tritt, müssen viele Unternehmen noch einiges an Hausaufgaben erledigen und ihre Daten entsprechend 'aufräumen'. Hierfür stehen mit unserer Datensicherheits-Plattform und den hochklassigen Dienstleistungen die nötigen Werkzeuge bereit."

Dabei soll insbesondere der Channel zu einem wichtigen Partner werden. "Durch eine Zusammenarbeit mit uns können sie sich auf Datensicherheit spezialisieren und so neue Zielgruppen und Märkte erschließen. Wir sprechen deshalb nicht nur Security-Spezialisten an, sondern auch Partner aus den Bereichen Data Center, Applikationen und Infrastruktur", ergänzt der neue Länderchef für DACH und Osteuropa. (KEW)

