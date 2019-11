Thomas Hefner, bisher schon Senior Sales Manager DACH, übernimmt bei Avast Business nun auch die Verantwortung für das Geschäft in der Region Benelux. Gleichzeitig wird der Verantwortungsbereich von Daniel Parks ausgeweitet. Er ist nun Sales Director für Großbritannien und "den Rest der Welt". Parks kam 2016 im Zuge der Übernahme von AVG Technologies durch Avast zu dem Unternehmen. Bei AVG war Parks während seiner sechsjährigen Tätigkeit in leitenden Positionen in Großbritannien und Irland tätig.

Hefner kam 2015 von Kaseya zu Avast. Bei Kaseya war er über sechs Jahre als Senior Sales Manager DACH. Er verantwortete dort als erster Mitarbeiter in der DACH-Region den Aufbau des Unternehmens und die kümmerte sich schon früh um die Transformation der Partner zu Managed Service Providern. Bei seinem Wechsel zu Avast brachte er über 20 Jahre Erfahrung im IT-Channel mit. Die sammelte er außer bei Kaseya auch als Vertriebsleiter bei Maxdata Computer und beim Distributor Actebis.

"Mit diesen Beförderungen habe ich Daniel Parks und Thomas Hefner zusätzliche Verantwortlichkeiten übertragen, damit wir unsere Ziele in diesen beiden Kernpunkten erreichen und sie unseren Partnerkanal in ihren jeweiligen Regionen ausbauen können", erklärt Vita Santrucek, General Manager für Avast Business. "Ihr Beitrag wird entscheidend sein für die geplante Erweiterung unseres Produktportfolios, die Erhöhung unserer Channel Support Services und die Stärkung unserer globalen Präsenz."