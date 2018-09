Die Bechtle AG ergänzt ihr Führungsteam mit Thomas Jensen. Der gebürtige Däne übernimmt ab Oktober 2018 die neu geschaffene Stelle als Bereichsvorstand IT-E-Commerce Region Mittelmeer und verantwortet vom Hauptsitz sowie der Niederlassung Barcelona aus das E-Commerce Business in Frankreich, Spanien, Italien und Portugal. Darüber hinaus soll er strategische Aufgaben im Rahmen der internationalen Entwicklung von Bechtle übernehmen.

Der 44-jährige Master of Science in International Business Economics verfügt auch über große Erfahrung bei der Internationalisierung. Jensen kommt aus Palo Alto zurück nach Europa, wo er zuletzt als Head of Worldwide Channel Sales Strategy bei HP tätig war. Vor seinem Wechsel in die USA war er bei HP als Director & General Manager Printing und Personal Systems Channel in Dänemark tätig, wo er das Change Management nach der Zusammenlegung der Drucker- und PC-Sparte leitete.

In Dänemark spielte Jensen schon zuvor tragende Rollen in Vertrieb und Management sowie als Consultant oder Vorstand diverser Organisationen und Unternehmen. Von 1999 bis 2006 war schon einmal bei der dänischen HP angestellt, zuletzt als SMB Sales Manager für die EMEA-Region.

„Mit Thomas Jensen konnten wir einen weltweit anerkannten Vertriebs- und Managementexperten gewinnen, der in der IT-Branche exzellent vernetzt ist“, sagt Jürgen Schäfer, Vorstand IT-E-Commerce bei der Bechtle AG. „Ich kenne und schätze Thomas Jensen durch unsere jahrelange, sehr erfolgreiche Partnerschaft mit HP als kompetente, überzeugende und kommunikative Führungspersönlichkeit, die ideal zu unserer Unternehmenskultur passt.“

„Bechtle ist ein Unternehmen mit besten Zukunftschancen, einem hervorragenden Ruf in der Branche und einer unternehmerischen Haltung, die sich mit meiner persönlichen Vorstellung von erfolgreichem, nachhaltigem Unternehmertum deckt“, kommentiert Thomas Jensen seinen Wechsel. „Ich freue mich sehr auf meine neuen, spannenden Aufgaben.“