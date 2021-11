Thomas Kloth hat als Channel Manager DACH bei Bitdefender angefangen. "Dank seiner langjährigen Tätigkeit auch auf Seiten der Distribution wird er uns helfen, die Bedürfnisse im Channel optimal zu bedienen", sagt Jörg von der Heydt, der seit Spätsommer als Regional Director das Bitdefender-Team in der DACH leitet. So wie es aussieht, hat er für Kloth bereits eine umfangreiche To-Do-Liste vorbereitet: "Wir arbeiten weiter am Ausbau unserer Präsenz im DACH-Markt und haben konkrete Pläne - sowohl im Inside Channel Management als auch in der Fläche", erklärt Heydt.

Dadurch lässt sich Dipl.Ingenieur Kloth jedoch nicht abschrecken: "Bitdefender hat mich überzeugt, weil der Hersteller den Kunden die richtigen Rezepte gegen die aktuellen und kommenden Cyberrisiken bietet - und damit dem Channel die entsprechenden Wachstumschancen eröffnet." Er freue sich bereits, die neuen Kollegen beim laufenden Ausbau des DACH-Channels zu unterstützen. "Hier kann ich meine langjährige Erfahrung auf Distributoren-, Reseller- und Herstellerseite einbringen. Denn IT-Sicherheit und Geschäftserfolg sind eine Teamaufgabe", sagt Kloth.

Diese Erfahrungen reichen bis 1997 zurück und stammen aus intensiver Beschäftigung mit den Bereichen Netzwerke und IT-Security - sowohl bei Distributoren, Resellern als auch Herstellern. Zuletzt verantwortete Kloth Channel Account Manager beim Cybersicherheitsanbieter Imperva die Betreuung der Partner in der DACH-Region. Davor war er über zehn Jahre bei Nuvias Deutschland in unterschiedlichen Positionen tätig, zuletzt als Senior Strategic Account Manager für Fokus-Partner verantwortlich.

Bei Bitdefender berichtet Kloth an Peter Wilkens, der seit einigen Monaten als Channel Director DACH bei dem Anbieter an Bord ist. Der Ausbau des Teams soll fortgesetzt werden, es ist also davpn auszugehen, dass Kloth mittelfristig noch Kollegen bekommt und dann möglicherweise auch eine regionale oder thematische Arbeitsteilung eingeführt wird.