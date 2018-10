Der 52-jährige Thomas Kohl verstärkt ab sofort das Airlock-Vertriebsteam, einer Marke des Softwareentwicklers Ergon Informatik AG aus Zürich. Neben der Stärkung der Produktlinie in Deutschland, soll er das Vertriebs-Team ausbauen und die Expansion antreiben.

Nach leitenden Positionen als IT-Trainer und IT-Consultant bei Pan Dacom sowie als Geschäftsführer bei Synergy Consult, wechselte der Diplom-Betriebswirt (BA) 2005 zum französischen Anbieter von Web Application Firewalls und Schwachstellenmanagement Deny All. Dort war er knapp zehn Jahre als Territory Manager für DACH und Nordics zuständig. Nach der Übernahme durch Rohde & Schwarz Cybersecurity verantwortete Kohl dort als BDM für Web Application Security die Einführung der Deny All-Produkte und baute die Strategie für den deutschen Enterprise-Vertrieb auf.

„Wir freuen uns, mit Thomas Kohl einen erfahrenen Experten in Applikationssicherheit für unser Team gewonnen zu haben. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Erfahrung und seinem Wissen entscheidend dazu beitragen wird, unsere Airlock Suite noch erfolgreicher zu machen“, so Roman Hugelshofer, Managing Director bei Ergon Informatik. „Zusätzlich haben wir mit ihm einen anerkannten Experten an Bord, der die Anforderungen des deutschen Markts ausgezeichnet kennt.“

„Die Lösung Airlock mit der Kombination aus Web Application Firewall, IAM-Lösung und API-Sicherheit hat großes Potential und mit dem ausgezeichneten Team in Zürich bin ich vom Erfolg in Deutschland überzeugt“, erklärt Thomas Kohl, frischgebackener Senior Business Development Manager bei Ergon Informatik.