Der Server-Hersteller Thomas-Krenn bietet ab sofort einen Micro-Cluster an, der aus je einem Node mit Windows Server 2019 und einem mit Storage Spaces Direct (S2D) sowie zusätzlich einem 10-GB-Switch besteht. Der gesamte Micro-Cluster wird mit fertig vorinstallierter und konfigurierter Software inklusive dem Windows Admin Center ausgeliefert. Eine eigens entwickelte Extension hilft bei der Überwachung des Clusters. Die beiden enthaltenen Server sind im Mini-ITX-Format gehalten.

Als Zielgruppe nennt Thomas-Krenn "kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), die an ihren Filialstandorten hohe Performance und zuverlässigen Storage bei geringem Platzbedarf benötigen." Verfügbar sind Kapazitäten zwischen sechs und 24 Terabyte brutto. Der Hersteller verwendet nach eigenen Angaben nur Data-Center-HDDs mit Kapazitäten zwischen vier und zwölf TByte. Dazu kommen Data-Center-SSDs von Intel mit einer maximalen Kapazität von 3,84 TByte. Die Anbindung ans Netzwerk erfolgt mit zwei 10 GBit/s-Anschlüssen. Die Geräuschentwicklung liegt laut Anbieter bei 40 dB.

"Bei unserem S2D Micro-Cluster stand von Anfang der Nutzen für kleinere und mittelständische Unternehmen, Arzt- und Anwaltspraxen oder Ingenieurbüros im Fokus, welche die volle Kontrolle über ihre Server und Daten behalten wollen, ohne in einen eigenen Serverraum oder gar ein Kleinrechenzentrum zu investieren", erläutert Benjamin Bayer, Produktmanager bei Thomas-Krenn.

Thomas-Krenn bietet den Micro-Cluster in den Varianten Basic und Advanced an. Der Unterschied liegt vor allem in den verwendeten CPUs. In der Basic-Variante kommt der Xeon D2141l zum Einsatz, beim Advanced der Xeon D2183IT. Auf Wunsch können Mitarbeiter von Thomas-Krenn die Inbetriebnahme sowie die komplette anwenderspezifische Installation des Clusters per Remote-Konfiguration übernehmen.

Die neuen Micro-Cluster sind ab sofort verfügbar. Die Preise beginnen bei knapp über 17.000 Euro inklusive der benötigten Lizenzen.